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JHS: John Hancock Income Securities Trust

10.91 USD 0.03 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JHS汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点10.90和高点10.93进行交易。

关注John Hancock Income Securities Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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JHS新闻

常见问题解答

JHS股票今天的价格是多少？

John Hancock Income Securities Trust股票今天的定价为10.91。它在10.90 - 10.93范围内交易，昨天的收盘价为10.94，交易量达到7。JHS的实时价格图表显示了这些更新。

John Hancock Income Securities Trust股票是否支付股息？

John Hancock Income Securities Trust目前的价值为10.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.05%和USD。实时查看图表以跟踪JHS走势。

如何购买JHS股票？

您可以以10.91的当前价格购买John Hancock Income Securities Trust股票。订单通常设置在10.91或11.21附近，而7和-0.18%显示市场活动。立即关注JHS的实时图表更新。

如何投资JHS股票？

投资John Hancock Income Securities Trust需要考虑年度范围10.75 - 12.09和当前价格10.91。许多人在以10.91或11.21下订单之前，会比较0.09%和。实时查看JHS价格图表，了解每日变化。

John Hancock Income Securities Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，John Hancock Income Securities Trust的最高价格是12.09。在10.75 - 12.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Income Securities Trust的绩效。

John Hancock Income Securities Trust股票的最低价格是多少？

John Hancock Income Securities Trust（JHS）的最低价格为10.75。将其与当前的10.91和10.75 - 12.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JHS股票是什么时候拆分的？

John Hancock Income Securities Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.94和-5.05%中可见。

日范围
10.90 10.93
年范围
10.75 12.09
前一天收盘价
10.94
开盘价
10.93
卖价
10.91
买价
11.21
最低价
10.90
最高价
10.93
交易量
7
日变化
-0.27%
月变化
0.09%
6个月变化
-6.11%
年变化
-5.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%