JHS: John Hancock Income Securities Trust
今日JHS汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点10.90和高点10.93进行交易。
关注John Hancock Income Securities Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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JHS新闻
常见问题解答
JHS股票今天的价格是多少？
John Hancock Income Securities Trust股票今天的定价为10.91。它在10.90 - 10.93范围内交易，昨天的收盘价为10.94，交易量达到7。JHS的实时价格图表显示了这些更新。
John Hancock Income Securities Trust股票是否支付股息？
John Hancock Income Securities Trust目前的价值为10.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.05%和USD。实时查看图表以跟踪JHS走势。
如何购买JHS股票？
您可以以10.91的当前价格购买John Hancock Income Securities Trust股票。订单通常设置在10.91或11.21附近，而7和-0.18%显示市场活动。立即关注JHS的实时图表更新。
如何投资JHS股票？
投资John Hancock Income Securities Trust需要考虑年度范围10.75 - 12.09和当前价格10.91。许多人在以10.91或11.21下订单之前，会比较0.09%和。实时查看JHS价格图表，了解每日变化。
John Hancock Income Securities Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，John Hancock Income Securities Trust的最高价格是12.09。在10.75 - 12.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Income Securities Trust的绩效。
John Hancock Income Securities Trust股票的最低价格是多少？
John Hancock Income Securities Trust（JHS）的最低价格为10.75。将其与当前的10.91和10.75 - 12.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JHS股票是什么时候拆分的？
John Hancock Income Securities Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.94和-5.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.94
- 开盘价
- 10.93
- 卖价
- 10.91
- 买价
- 11.21
- 最低价
- 10.90
- 最高价
- 10.93
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- -6.11%
- 年变化
- -5.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%