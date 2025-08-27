- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JHPI: John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred
Курс JHPI за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.49, а максимальная — 22.58.
Следите за динамикой John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JHPI
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JHPI сегодня?
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred (JHPI) сегодня оценивается на уровне 22.52. Инструмент торгуется в пределах 22.49 - 22.58, вчерашнее закрытие составило 22.59, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHPI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred?
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred в настоящее время оценивается в 22.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.31% и USD. Отслеживайте движения JHPI на графике в реальном времени.
Как купить акции JHPI?
Вы можете купить акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred (JHPI) по текущей цене 22.52. Ордера обычно размещаются около 22.52 или 22.82, тогда как 59 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHPI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JHPI?
Инвестирование в John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred предполагает учет годового диапазона 22.43 - 23.35 и текущей цены 22.52. Многие сравнивают -0.18% и -2.55% перед размещением ордеров на 22.52 или 22.82. Изучайте ежедневные изменения цены JHPI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred?
Самая высокая цена John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred (JHPI) за последний год составила 23.35. Акции заметно колебались в пределах 22.43 - 23.35, сравнение с 22.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred?
Самая низкая цена John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred (JHPI) за год составила 22.43. Сравнение с текущими 22.52 и 22.43 - 23.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHPI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JHPI?
В прошлом John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.59 и -3.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.59
- Open
- 22.57
- Bid
- 22.52
- Ask
- 22.82
- Low
- 22.49
- High
- 22.58
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- -0.18%
- 6-месячное изменение
- -2.55%
- Годовое изменение
- -3.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%