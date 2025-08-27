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JHPI: John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred

22.52 USD 0.07 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JHPI за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.49, а максимальная — 22.58.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JHPI сегодня?

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred (JHPI) сегодня оценивается на уровне 22.52. Инструмент торгуется в пределах 22.49 - 22.58, вчерашнее закрытие составило 22.59, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred?

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred в настоящее время оценивается в 22.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.31% и USD. Отслеживайте движения JHPI на графике в реальном времени.

Как купить акции JHPI?

Вы можете купить акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred (JHPI) по текущей цене 22.52. Ордера обычно размещаются около 22.52 или 22.82, тогда как 59 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JHPI?

Инвестирование в John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred предполагает учет годового диапазона 22.43 - 23.35 и текущей цены 22.52. Многие сравнивают -0.18% и -2.55% перед размещением ордеров на 22.52 или 22.82. Изучайте ежедневные изменения цены JHPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred?

Самая высокая цена John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred (JHPI) за последний год составила 23.35. Акции заметно колебались в пределах 22.43 - 23.35, сравнение с 22.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred?

Самая низкая цена John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred (JHPI) за год составила 22.43. Сравнение с текущими 22.52 и 22.43 - 23.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JHPI?

В прошлом John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.59 и -3.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.49 22.58
Годовой диапазон
22.43 23.35
Предыдущее закрытие
22.59
Open
22.57
Bid
22.52
Ask
22.82
Low
22.49
High
22.58
Объем
59
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
-0.18%
6-месячное изменение
-2.55%
Годовое изменение
-3.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%