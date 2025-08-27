JHPI: John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred
今日JHPI汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点22.52和高点22.56进行交易。
关注John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JHPI股票今天的价格是多少？
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred股票今天的定价为22.54。它在22.52 - 22.56范围内交易，昨天的收盘价为22.52，交易量达到121。JHPI的实时价格图表显示了这些更新。
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred股票是否支付股息？
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred目前的价值为22.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.22%和USD。实时查看图表以跟踪JHPI走势。
如何购买JHPI股票？
您可以以22.54的当前价格购买John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred股票。订单通常设置在22.54或22.84附近，而121和0.00%显示市场活动。立即关注JHPI的实时图表更新。
如何投资JHPI股票？
投资John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred需要考虑年度范围22.43 - 23.35和当前价格22.54。许多人在以22.54或22.84下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看JHPI价格图表，了解每日变化。
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred股票的最高价格是多少？
在过去一年中，John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred的最高价格是23.35。在22.43 - 23.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred的绩效。
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred股票的最低价格是多少？
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred（JHPI）的最低价格为22.43。将其与当前的22.54和22.43 - 23.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JHPI股票是什么时候拆分的？
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.52和-3.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.52
- 开盘价
- 22.54
- 卖价
- 22.54
- 买价
- 22.84
- 最低价
- 22.52
- 最高价
- 22.56
- 交易量
- 121
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- -0.09%
- 6个月变化
- -2.47%
- 年变化
- -3.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%