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JHPI: John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred

22.54 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JHPI汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点22.52和高点22.56进行交易。

关注John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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JHPI新闻

常见问题解答

JHPI股票今天的价格是多少？

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred股票今天的定价为22.54。它在22.52 - 22.56范围内交易，昨天的收盘价为22.52，交易量达到121。JHPI的实时价格图表显示了这些更新。

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred股票是否支付股息？

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred目前的价值为22.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.22%和USD。实时查看图表以跟踪JHPI走势。

如何购买JHPI股票？

您可以以22.54的当前价格购买John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred股票。订单通常设置在22.54或22.84附近，而121和0.00%显示市场活动。立即关注JHPI的实时图表更新。

如何投资JHPI股票？

投资John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred需要考虑年度范围22.43 - 23.35和当前价格22.54。许多人在以22.54或22.84下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看JHPI价格图表，了解每日变化。

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred股票的最高价格是多少？

在过去一年中，John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred的最高价格是23.35。在22.43 - 23.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred的绩效。

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred股票的最低价格是多少？

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred（JHPI）的最低价格为22.43。将其与当前的22.54和22.43 - 23.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JHPI股票是什么时候拆分的？

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Preferred历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.52和-3.22%中可见。

日范围
22.52 22.56
年范围
22.43 23.35
前一天收盘价
22.52
开盘价
22.54
卖价
22.54
买价
22.84
最低价
22.52
最高价
22.56
交易量
121
日变化
0.09%
月变化
-0.09%
6个月变化
-2.47%
年变化
-3.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%