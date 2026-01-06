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JHMD: John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto

46.41 USD 0.33 (0.71%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JHMD за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.35, а максимальная — 46.56.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JHMD сегодня?

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto (JHMD) сегодня оценивается на уровне 46.41. Инструмент торгуется в пределах 46.35 - 46.56, вчерашнее закрытие составило 46.74, а торговый объем достиг 189. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHMD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto?

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto в настоящее время оценивается в 46.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.41% и USD. Отслеживайте движения JHMD на графике в реальном времени.

Как купить акции JHMD?

Вы можете купить акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto (JHMD) по текущей цене 46.41. Ордера обычно размещаются около 46.41 или 46.71, тогда как 189 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHMD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JHMD?

Инвестирование в John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto предполагает учет годового диапазона 40.59 - 46.78 и текущей цены 46.41. Многие сравнивают 2.13% и 3.65% перед размещением ордеров на 46.41 или 46.71. Изучайте ежедневные изменения цены JHMD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto?

Самая высокая цена John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto (JHMD) за последний год составила 46.78. Акции заметно колебались в пределах 40.59 - 46.78, сравнение с 46.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto?

Самая низкая цена John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto (JHMD) за год составила 40.59. Сравнение с текущими 46.41 и 40.59 - 46.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHMD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JHMD?

В прошлом John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.74 и 3.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.35 46.56
Годовой диапазон
40.59 46.78
Предыдущее закрытие
46.74
Open
46.56
Bid
46.41
Ask
46.71
Low
46.35
High
46.56
Объем
189
Дневное изменение
-0.71%
Месячное изменение
2.13%
6-месячное изменение
3.65%
Годовое изменение
3.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%