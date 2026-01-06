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JHMD: John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto
Курс JHMD за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.35, а максимальная — 46.56.
Следите за динамикой John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JHMD сегодня?
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto (JHMD) сегодня оценивается на уровне 46.41. Инструмент торгуется в пределах 46.35 - 46.56, вчерашнее закрытие составило 46.74, а торговый объем достиг 189. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHMD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto?
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto в настоящее время оценивается в 46.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.41% и USD. Отслеживайте движения JHMD на графике в реальном времени.
Как купить акции JHMD?
Вы можете купить акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto (JHMD) по текущей цене 46.41. Ордера обычно размещаются около 46.41 или 46.71, тогда как 189 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHMD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JHMD?
Инвестирование в John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto предполагает учет годового диапазона 40.59 - 46.78 и текущей цены 46.41. Многие сравнивают 2.13% и 3.65% перед размещением ордеров на 46.41 или 46.71. Изучайте ежедневные изменения цены JHMD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto?
Самая высокая цена John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto (JHMD) за последний год составила 46.78. Акции заметно колебались в пределах 40.59 - 46.78, сравнение с 46.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto?
Самая низкая цена John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto (JHMD) за год составила 40.59. Сравнение с текущими 46.41 и 40.59 - 46.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHMD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JHMD?
В прошлом John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.74 и 3.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.74
- Open
- 46.56
- Bid
- 46.41
- Ask
- 46.71
- Low
- 46.35
- High
- 46.56
- Объем
- 189
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- 2.13%
- 6-месячное изменение
- 3.65%
- Годовое изменение
- 3.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%