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JHMD: John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto

46.44 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JHMD汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点46.36和高点46.72进行交易。

关注John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
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JHMD新闻

常见问题解答

JHMD股票今天的价格是多少？

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto股票今天的定价为46.44。它在46.36 - 46.72范围内交易，昨天的收盘价为46.41，交易量达到102。JHMD的实时价格图表显示了这些更新。

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto股票是否支付股息？

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto目前的价值为46.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.48%和USD。实时查看图表以跟踪JHMD走势。

如何购买JHMD股票？

您可以以46.44的当前价格购买John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto股票。订单通常设置在46.44或46.74附近，而102和-0.60%显示市场活动。立即关注JHMD的实时图表更新。

如何投资JHMD股票？

投资John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto需要考虑年度范围40.59 - 46.78和当前价格46.44。许多人在以46.44或46.74下订单之前，会比较2.20%和。实时查看JHMD价格图表，了解每日变化。

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto股票的最高价格是多少？

在过去一年中，John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto的最高价格是46.78。在40.59 - 46.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto的绩效。

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto股票的最低价格是多少？

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto（JHMD）的最低价格为40.59。将其与当前的46.44和40.59 - 46.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JHMD股票是什么时候拆分的？

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.41和3.48%中可见。

日范围
46.36 46.72
年范围
40.59 46.78
前一天收盘价
46.41
开盘价
46.72
卖价
46.44
买价
46.74
最低价
46.36
最高价
46.72
交易量
102
日变化
0.06%
月变化
2.20%
6个月变化
3.72%
年变化
3.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%