JHMD: John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto
今日JHMD汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点46.36和高点46.72进行交易。
关注John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
JHMD股票今天的价格是多少？
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto股票今天的定价为46.44。它在46.36 - 46.72范围内交易，昨天的收盘价为46.41，交易量达到102。JHMD的实时价格图表显示了这些更新。
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto股票是否支付股息？
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto目前的价值为46.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.48%和USD。实时查看图表以跟踪JHMD走势。
如何购买JHMD股票？
您可以以46.44的当前价格购买John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto股票。订单通常设置在46.44或46.74附近，而102和-0.60%显示市场活动。立即关注JHMD的实时图表更新。
如何投资JHMD股票？
投资John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto需要考虑年度范围40.59 - 46.78和当前价格46.44。许多人在以46.44或46.74下订单之前，会比较2.20%和。实时查看JHMD价格图表，了解每日变化。
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto股票的最高价格是多少？
在过去一年中，John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto的最高价格是46.78。在40.59 - 46.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto的绩效。
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto股票的最低价格是多少？
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto（JHMD）的最低价格为40.59。将其与当前的46.44和40.59 - 46.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JHMD股票是什么时候拆分的？
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Multifacto历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.41和3.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.41
- 开盘价
- 46.72
- 卖价
- 46.44
- 买价
- 46.74
- 最低价
- 46.36
- 最高价
- 46.72
- 交易量
- 102
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 2.20%
- 6个月变化
- 3.72%
- 年变化
- 3.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%