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JHLN: John Hancock Global Senior Loan ETF
Курс JHLN за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.62, а максимальная — 24.62.
Следите за динамикой John Hancock Global Senior Loan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JHLN сегодня?
John Hancock Global Senior Loan ETF (JHLN) сегодня оценивается на уровне 24.62. Инструмент торгуется в пределах 24.62 - 24.62, вчерашнее закрытие составило 24.63, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHLN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Global Senior Loan ETF?
John Hancock Global Senior Loan ETF в настоящее время оценивается в 24.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.44% и USD. Отслеживайте движения JHLN на графике в реальном времени.
Как купить акции JHLN?
Вы можете купить акции John Hancock Global Senior Loan ETF (JHLN) по текущей цене 24.62. Ордера обычно размещаются около 24.62 или 24.92, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHLN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JHLN?
Инвестирование в John Hancock Global Senior Loan ETF предполагает учет годового диапазона 24.28 - 25.09 и текущей цены 24.62. Многие сравнивают 0.78% и 0.37% перед размещением ордеров на 24.62 или 24.92. Изучайте ежедневные изменения цены JHLN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Global Senior Loan ETF?
Самая высокая цена John Hancock Global Senior Loan ETF (JHLN) за последний год составила 25.09. Акции заметно колебались в пределах 24.28 - 25.09, сравнение с 24.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Global Senior Loan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Global Senior Loan ETF?
Самая низкая цена John Hancock Global Senior Loan ETF (JHLN) за год составила 24.28. Сравнение с текущими 24.62 и 24.28 - 25.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHLN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JHLN?
В прошлом John Hancock Global Senior Loan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.63 и -1.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.63
- Open
- 24.62
- Bid
- 24.62
- Ask
- 24.92
- Low
- 24.62
- High
- 24.62
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.78%
- 6-месячное изменение
- 0.37%
- Годовое изменение
- -1.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%