JHLN: John Hancock Global Senior Loan ETF
今日JHLN汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.63和高点24.63进行交易。
关注John Hancock Global Senior Loan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JHLN股票今天的价格是多少？
John Hancock Global Senior Loan ETF股票今天的定价为24.63。它在24.63 - 24.63范围内交易，昨天的收盘价为24.62，交易量达到16。JHLN的实时价格图表显示了这些更新。
John Hancock Global Senior Loan ETF股票是否支付股息？
John Hancock Global Senior Loan ETF目前的价值为24.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.40%和USD。实时查看图表以跟踪JHLN走势。
如何购买JHLN股票？
您可以以24.63的当前价格购买John Hancock Global Senior Loan ETF股票。订单通常设置在24.63或24.93附近，而16和0.00%显示市场活动。立即关注JHLN的实时图表更新。
如何投资JHLN股票？
投资John Hancock Global Senior Loan ETF需要考虑年度范围24.28 - 25.09和当前价格24.63。许多人在以24.63或24.93下订单之前，会比较0.82%和。实时查看JHLN价格图表，了解每日变化。
John Hancock Global Senior Loan ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，John Hancock Global Senior Loan ETF的最高价格是25.09。在24.28 - 25.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Global Senior Loan ETF的绩效。
John Hancock Global Senior Loan ETF股票的最低价格是多少？
John Hancock Global Senior Loan ETF（JHLN）的最低价格为24.28。将其与当前的24.63和24.28 - 25.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHLN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JHLN股票是什么时候拆分的？
John Hancock Global Senior Loan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.62和-1.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.62
- 开盘价
- 24.63
- 卖价
- 24.63
- 买价
- 24.93
- 最低价
- 24.63
- 最高价
- 24.63
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.82%
- 6个月变化
- 0.41%
- 年变化
- -1.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%