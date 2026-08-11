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JHHY: John Hancock High Yield ETF
Курс JHHY за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.53, а максимальная — 25.57.
Следите за динамикой John Hancock High Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JHHY сегодня?
John Hancock High Yield ETF (JHHY) сегодня оценивается на уровне 25.53. Инструмент торгуется в пределах 25.53 - 25.57, вчерашнее закрытие составило 25.61, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock High Yield ETF?
John Hancock High Yield ETF в настоящее время оценивается в 25.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.63% и USD. Отслеживайте движения JHHY на графике в реальном времени.
Как купить акции JHHY?
Вы можете купить акции John Hancock High Yield ETF (JHHY) по текущей цене 25.53. Ордера обычно размещаются около 25.53 или 25.83, тогда как 5 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JHHY?
Инвестирование в John Hancock High Yield ETF предполагает учет годового диапазона 25.06 - 26.00 и текущей цены 25.53. Многие сравнивают 0.24% и -0.43% перед размещением ордеров на 25.53 или 25.83. Изучайте ежедневные изменения цены JHHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции John Hancock High Yield ETF?
Самая высокая цена John Hancock High Yield ETF (JHHY) за последний год составила 26.00. Акции заметно колебались в пределах 25.06 - 26.00, сравнение с 25.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock High Yield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции John Hancock High Yield ETF?
Самая низкая цена John Hancock High Yield ETF (JHHY) за год составила 25.06. Сравнение с текущими 25.53 и 25.06 - 26.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JHHY?
В прошлом John Hancock High Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.61 и -1.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.61
- Open
- 25.57
- Bid
- 25.53
- Ask
- 25.83
- Low
- 25.53
- High
- 25.57
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 0.24%
- 6-месячное изменение
- -0.43%
- Годовое изменение
- -1.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%