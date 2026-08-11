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JHHY: John Hancock High Yield ETF

25.53 USD 0.08 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JHHY за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.53, а максимальная — 25.57.

Следите за динамикой John Hancock High Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JHHY сегодня?

John Hancock High Yield ETF (JHHY) сегодня оценивается на уровне 25.53. Инструмент торгуется в пределах 25.53 - 25.57, вчерашнее закрытие составило 25.61, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock High Yield ETF?

John Hancock High Yield ETF в настоящее время оценивается в 25.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.63% и USD. Отслеживайте движения JHHY на графике в реальном времени.

Как купить акции JHHY?

Вы можете купить акции John Hancock High Yield ETF (JHHY) по текущей цене 25.53. Ордера обычно размещаются около 25.53 или 25.83, тогда как 5 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JHHY?

Инвестирование в John Hancock High Yield ETF предполагает учет годового диапазона 25.06 - 26.00 и текущей цены 25.53. Многие сравнивают 0.24% и -0.43% перед размещением ордеров на 25.53 или 25.83. Изучайте ежедневные изменения цены JHHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock High Yield ETF?

Самая высокая цена John Hancock High Yield ETF (JHHY) за последний год составила 26.00. Акции заметно колебались в пределах 25.06 - 26.00, сравнение с 25.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock High Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции John Hancock High Yield ETF?

Самая низкая цена John Hancock High Yield ETF (JHHY) за год составила 25.06. Сравнение с текущими 25.53 и 25.06 - 26.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JHHY?

В прошлом John Hancock High Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.61 и -1.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.53 25.57
Годовой диапазон
25.06 26.00
Предыдущее закрытие
25.61
Open
25.57
Bid
25.53
Ask
25.83
Low
25.53
High
25.57
Объем
5
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
0.24%
6-месячное изменение
-0.43%
Годовое изменение
-1.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%