JHHY: John Hancock High Yield ETF
今日JHHY汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.55和高点25.61进行交易。
关注John Hancock High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JHHY股票今天的价格是多少？
John Hancock High Yield ETF股票今天的定价为25.55。它在25.55 - 25.61范围内交易，昨天的收盘价为25.53，交易量达到15。JHHY的实时价格图表显示了这些更新。
John Hancock High Yield ETF股票是否支付股息？
John Hancock High Yield ETF目前的价值为25.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.55%和USD。实时查看图表以跟踪JHHY走势。
如何购买JHHY股票？
您可以以25.55的当前价格购买John Hancock High Yield ETF股票。订单通常设置在25.55或25.85附近，而15和-0.08%显示市场活动。立即关注JHHY的实时图表更新。
如何投资JHHY股票？
投资John Hancock High Yield ETF需要考虑年度范围25.06 - 26.00和当前价格25.55。许多人在以25.55或25.85下订单之前，会比较0.31%和。实时查看JHHY价格图表，了解每日变化。
John Hancock High Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，John Hancock High Yield ETF的最高价格是26.00。在25.06 - 26.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock High Yield ETF的绩效。
John Hancock High Yield ETF股票的最低价格是多少？
John Hancock High Yield ETF（JHHY）的最低价格为25.06。将其与当前的25.55和25.06 - 26.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JHHY股票是什么时候拆分的？
John Hancock High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.53和-1.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.53
- 开盘价
- 25.57
- 卖价
- 25.55
- 买价
- 25.85
- 最低价
- 25.55
- 最高价
- 25.61
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.31%
- 6个月变化
- -0.35%
- 年变化
- -1.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%