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JHHY: John Hancock High Yield ETF

25.55 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JHHY汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.55和高点25.61进行交易。

关注John Hancock High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JHHY股票今天的价格是多少？

John Hancock High Yield ETF股票今天的定价为25.55。它在25.55 - 25.61范围内交易，昨天的收盘价为25.53，交易量达到15。JHHY的实时价格图表显示了这些更新。

John Hancock High Yield ETF股票是否支付股息？

John Hancock High Yield ETF目前的价值为25.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.55%和USD。实时查看图表以跟踪JHHY走势。

如何购买JHHY股票？

您可以以25.55的当前价格购买John Hancock High Yield ETF股票。订单通常设置在25.55或25.85附近，而15和-0.08%显示市场活动。立即关注JHHY的实时图表更新。

如何投资JHHY股票？

投资John Hancock High Yield ETF需要考虑年度范围25.06 - 26.00和当前价格25.55。许多人在以25.55或25.85下订单之前，会比较0.31%和。实时查看JHHY价格图表，了解每日变化。

John Hancock High Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，John Hancock High Yield ETF的最高价格是26.00。在25.06 - 26.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock High Yield ETF的绩效。

John Hancock High Yield ETF股票的最低价格是多少？

John Hancock High Yield ETF（JHHY）的最低价格为25.06。将其与当前的25.55和25.06 - 26.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JHHY股票是什么时候拆分的？

John Hancock High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.53和-1.55%中可见。

日范围
25.55 25.61
年范围
25.06 26.00
前一天收盘价
25.53
开盘价
25.57
卖价
25.55
买价
25.85
最低价
25.55
最高价
25.61
交易量
15
日变化
0.08%
月变化
0.31%
6个月变化
-0.35%
年变化
-1.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%