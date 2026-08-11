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JHEM: John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
Курс JHEM за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.12, а максимальная — 39.19.
Следите за динамикой John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JHEM сегодня?
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) сегодня оценивается на уровне 39.19. Инструмент торгуется в пределах 39.12 - 39.19, вчерашнее закрытие составило 39.30, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF?
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 39.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.42% и USD. Отслеживайте движения JHEM на графике в реальном времени.
Как купить акции JHEM?
Вы можете купить акции John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) по текущей цене 39.19. Ордера обычно размещаются около 39.19 или 39.49, тогда как 25 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JHEM?
Инвестирование в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 29.81 - 42.16 и текущей цены 39.19. Многие сравнивают 2.51% и 6.81% перед размещением ордеров на 39.19 или 39.49. Изучайте ежедневные изменения цены JHEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF?
Самая высокая цена John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) за последний год составила 42.16. Акции заметно колебались в пределах 29.81 - 42.16, сравнение с 39.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF?
Самая низкая цена John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) за год составила 29.81. Сравнение с текущими 39.19 и 29.81 - 42.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JHEM?
В прошлом John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.30 и 31.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.30
- Open
- 39.19
- Bid
- 39.19
- Ask
- 39.49
- Low
- 39.12
- High
- 39.19
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 2.51%
- 6-месячное изменение
- 6.81%
- Годовое изменение
- 31.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%