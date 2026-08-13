JHEM: John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
今日JHEM汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点39.11和高点39.32进行交易。
关注John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JHEM股票今天的价格是多少？
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF股票今天的定价为39.11。它在39.11 - 39.32范围内交易，昨天的收盘价为39.19，交易量达到26。JHEM的实时价格图表显示了这些更新。
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF股票是否支付股息？
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF目前的价值为39.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.15%和USD。实时查看图表以跟踪JHEM走势。
如何购买JHEM股票？
您可以以39.11的当前价格购买John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在39.11或39.41附近，而26和-0.48%显示市场活动。立即关注JHEM的实时图表更新。
如何投资JHEM股票？
投资John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF需要考虑年度范围29.81 - 42.16和当前价格39.11。许多人在以39.11或39.41下订单之前，会比较2.30%和。实时查看JHEM价格图表，了解每日变化。
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF的最高价格是42.16。在29.81 - 42.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF的绩效。
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF（JHEM）的最低价格为29.81。将其与当前的39.11和29.81 - 42.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JHEM股票是什么时候拆分的？
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.19和31.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.19
- 开盘价
- 39.30
- 卖价
- 39.11
- 买价
- 39.41
- 最低价
- 39.11
- 最高价
- 39.32
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 2.30%
- 6个月变化
- 6.60%
- 年变化
- 31.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%