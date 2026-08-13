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JHEM: John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

39.11 USD 0.08 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JHEM汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点39.11和高点39.32进行交易。

关注John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JHEM股票今天的价格是多少？

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF股票今天的定价为39.11。它在39.11 - 39.32范围内交易，昨天的收盘价为39.19，交易量达到26。JHEM的实时价格图表显示了这些更新。

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF股票是否支付股息？

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF目前的价值为39.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.15%和USD。实时查看图表以跟踪JHEM走势。

如何购买JHEM股票？

您可以以39.11的当前价格购买John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在39.11或39.41附近，而26和-0.48%显示市场活动。立即关注JHEM的实时图表更新。

如何投资JHEM股票？

投资John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF需要考虑年度范围29.81 - 42.16和当前价格39.11。许多人在以39.11或39.41下订单之前，会比较2.30%和。实时查看JHEM价格图表，了解每日变化。

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF的最高价格是42.16。在29.81 - 42.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF的绩效。

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF（JHEM）的最低价格为29.81。将其与当前的39.11和29.81 - 42.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JHEM股票是什么时候拆分的？

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.19和31.15%中可见。

日范围
39.11 39.32
年范围
29.81 42.16
前一天收盘价
39.19
开盘价
39.30
卖价
39.11
买价
39.41
最低价
39.11
最高价
39.32
交易量
26
日变化
-0.20%
月变化
2.30%
6个月变化
6.60%
年变化
31.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%