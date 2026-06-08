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JHCB: John Hancock Corporate Bond ETF
Курс JHCB за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.78, а максимальная — 20.82.
Следите за динамикой John Hancock Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JHCB сегодня?
John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) сегодня оценивается на уровне 20.78. Инструмент торгуется в пределах 20.78 - 20.82, вчерашнее закрытие составило 20.87, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHCB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Corporate Bond ETF?
John Hancock Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 20.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.85% и USD. Отслеживайте движения JHCB на графике в реальном времени.
Как купить акции JHCB?
Вы можете купить акции John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) по текущей цене 20.78. Ордера обычно размещаются около 20.78 или 21.08, тогда как 11 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHCB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JHCB?
Инвестирование в John Hancock Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 20.57 - 22.02 и текущей цены 20.78. Многие сравнивают 0.00% и -3.84% перед размещением ордеров на 20.78 или 21.08. Изучайте ежедневные изменения цены JHCB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) за последний год составила 22.02. Акции заметно колебались в пределах 20.57 - 22.02, сравнение с 20.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) за год составила 20.57. Сравнение с текущими 20.78 и 20.57 - 22.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHCB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JHCB?
В прошлом John Hancock Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.87 и -2.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.87
- Open
- 20.80
- Bid
- 20.78
- Ask
- 21.08
- Low
- 20.78
- High
- 20.82
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -3.84%
- Годовое изменение
- -2.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%