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JHCB: John Hancock Corporate Bond ETF

20.78 USD 0.09 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JHCB за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.78, а максимальная — 20.82.

Следите за динамикой John Hancock Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JHCB сегодня?

John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) сегодня оценивается на уровне 20.78. Инструмент торгуется в пределах 20.78 - 20.82, вчерашнее закрытие составило 20.87, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHCB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Corporate Bond ETF?

John Hancock Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 20.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.85% и USD. Отслеживайте движения JHCB на графике в реальном времени.

Как купить акции JHCB?

Вы можете купить акции John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) по текущей цене 20.78. Ордера обычно размещаются около 20.78 или 21.08, тогда как 11 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHCB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JHCB?

Инвестирование в John Hancock Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 20.57 - 22.02 и текущей цены 20.78. Многие сравнивают 0.00% и -3.84% перед размещением ордеров на 20.78 или 21.08. Изучайте ежедневные изменения цены JHCB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) за последний год составила 22.02. Акции заметно колебались в пределах 20.57 - 22.02, сравнение с 20.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) за год составила 20.57. Сравнение с текущими 20.78 и 20.57 - 22.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHCB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JHCB?

В прошлом John Hancock Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.87 и -2.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.78 20.82
Годовой диапазон
20.57 22.02
Предыдущее закрытие
20.87
Open
20.80
Bid
20.78
Ask
21.08
Low
20.78
High
20.82
Объем
11
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-3.84%
Годовое изменение
-2.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%