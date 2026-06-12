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JHCB: John Hancock Corporate Bond ETF

20.78 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JHCB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.65和高点20.80进行交易。

关注John Hancock Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JHCB新闻

常见问题解答

JHCB股票今天的价格是多少？

John Hancock Corporate Bond ETF股票今天的定价为20.78。它在20.65 - 20.80范围内交易，昨天的收盘价为20.78，交易量达到117。JHCB的实时价格图表显示了这些更新。

John Hancock Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

John Hancock Corporate Bond ETF目前的价值为20.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.85%和USD。实时查看图表以跟踪JHCB走势。

如何购买JHCB股票？

您可以以20.78的当前价格购买John Hancock Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在20.78或21.08附近，而117和-0.10%显示市场活动。立即关注JHCB的实时图表更新。

如何投资JHCB股票？

投资John Hancock Corporate Bond ETF需要考虑年度范围20.57 - 22.02和当前价格20.78。许多人在以20.78或21.08下订单之前，会比较0.00%和。实时查看JHCB价格图表，了解每日变化。

John Hancock Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，John Hancock Corporate Bond ETF的最高价格是22.02。在20.57 - 22.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Corporate Bond ETF的绩效。

John Hancock Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

John Hancock Corporate Bond ETF（JHCB）的最低价格为20.57。将其与当前的20.78和20.57 - 22.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHCB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JHCB股票是什么时候拆分的？

John Hancock Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.78和-2.85%中可见。

日范围
20.65 20.80
年范围
20.57 22.02
前一天收盘价
20.78
开盘价
20.80
卖价
20.78
买价
21.08
最低价
20.65
最高价
20.80
交易量
117
日变化
0.00%
月变化
0.00%
6个月变化
-3.84%
年变化
-2.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%