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JGLO: JPMorgan Global Select Equity ETF
Курс JGLO за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.22, а максимальная — 74.55.
Следите за динамикой JPMorgan Global Select Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JGLO сегодня?
JPMorgan Global Select Equity ETF (JGLO) сегодня оценивается на уровне 74.35. Инструмент торгуется в пределах 74.22 - 74.55, вчерашнее закрытие составило 74.45, а торговый объем достиг 115. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JGLO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Global Select Equity ETF?
JPMorgan Global Select Equity ETF в настоящее время оценивается в 74.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.10% и USD. Отслеживайте движения JGLO на графике в реальном времени.
Как купить акции JGLO?
Вы можете купить акции JPMorgan Global Select Equity ETF (JGLO) по текущей цене 74.35. Ордера обычно размещаются около 74.35 или 74.65, тогда как 115 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JGLO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JGLO?
Инвестирование в JPMorgan Global Select Equity ETF предполагает учет годового диапазона 63.17 - 74.63 и текущей цены 74.35. Многие сравнивают 2.64% и 9.13% перед размещением ордеров на 74.35 или 74.65. Изучайте ежедневные изменения цены JGLO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Global Select Equity ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Global Select Equity ETF (JGLO) за последний год составила 74.63. Акции заметно колебались в пределах 63.17 - 74.63, сравнение с 74.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Global Select Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Global Select Equity ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Global Select Equity ETF (JGLO) за год составила 63.17. Сравнение с текущими 74.35 и 63.17 - 74.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JGLO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JGLO?
В прошлом JPMorgan Global Select Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.45 и 13.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.45
- Open
- 74.50
- Bid
- 74.35
- Ask
- 74.65
- Low
- 74.22
- High
- 74.55
- Объем
- 115
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 2.64%
- 6-месячное изменение
- 9.13%
- Годовое изменение
- 13.10%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%