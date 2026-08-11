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JGLO: JPMorgan Global Select Equity ETF

74.35 USD 0.10 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JGLO за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.22, а максимальная — 74.55.

Следите за динамикой JPMorgan Global Select Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JGLO сегодня?

JPMorgan Global Select Equity ETF (JGLO) сегодня оценивается на уровне 74.35. Инструмент торгуется в пределах 74.22 - 74.55, вчерашнее закрытие составило 74.45, а торговый объем достиг 115. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JGLO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Global Select Equity ETF?

JPMorgan Global Select Equity ETF в настоящее время оценивается в 74.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.10% и USD. Отслеживайте движения JGLO на графике в реальном времени.

Как купить акции JGLO?

Вы можете купить акции JPMorgan Global Select Equity ETF (JGLO) по текущей цене 74.35. Ордера обычно размещаются около 74.35 или 74.65, тогда как 115 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JGLO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JGLO?

Инвестирование в JPMorgan Global Select Equity ETF предполагает учет годового диапазона 63.17 - 74.63 и текущей цены 74.35. Многие сравнивают 2.64% и 9.13% перед размещением ордеров на 74.35 или 74.65. Изучайте ежедневные изменения цены JGLO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Global Select Equity ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Global Select Equity ETF (JGLO) за последний год составила 74.63. Акции заметно колебались в пределах 63.17 - 74.63, сравнение с 74.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Global Select Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Global Select Equity ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Global Select Equity ETF (JGLO) за год составила 63.17. Сравнение с текущими 74.35 и 63.17 - 74.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JGLO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JGLO?

В прошлом JPMorgan Global Select Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.45 и 13.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
74.22 74.55
Годовой диапазон
63.17 74.63
Предыдущее закрытие
74.45
Open
74.50
Bid
74.35
Ask
74.65
Low
74.22
High
74.55
Объем
115
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
2.64%
6-месячное изменение
9.13%
Годовое изменение
13.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%