JGLO: JPMorgan Global Select Equity ETF
今日JGLO汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点74.10和高点74.62进行交易。
关注JPMorgan Global Select Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JGLO股票今天的价格是多少？
JPMorgan Global Select Equity ETF股票今天的定价为74.15。它在74.10 - 74.62范围内交易，昨天的收盘价为74.35，交易量达到109。JGLO的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan Global Select Equity ETF股票是否支付股息？
JPMorgan Global Select Equity ETF目前的价值为74.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.79%和USD。实时查看图表以跟踪JGLO走势。
如何购买JGLO股票？
您可以以74.15的当前价格购买JPMorgan Global Select Equity ETF股票。订单通常设置在74.15或74.45附近，而109和-0.63%显示市场活动。立即关注JGLO的实时图表更新。
如何投资JGLO股票？
投资JPMorgan Global Select Equity ETF需要考虑年度范围63.17 - 74.63和当前价格74.15。许多人在以74.15或74.45下订单之前，会比较2.36%和。实时查看JGLO价格图表，了解每日变化。
JPMorgan Global Select Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan Global Select Equity ETF的最高价格是74.63。在63.17 - 74.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Global Select Equity ETF的绩效。
JPMorgan Global Select Equity ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan Global Select Equity ETF（JGLO）的最低价格为63.17。将其与当前的74.15和63.17 - 74.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JGLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JGLO股票是什么时候拆分的？
JPMorgan Global Select Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.35和12.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 74.35
- 开盘价
- 74.62
- 卖价
- 74.15
- 买价
- 74.45
- 最低价
- 74.10
- 最高价
- 74.62
- 交易量
- 109
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 2.36%
- 6个月变化
- 8.84%
- 年变化
- 12.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%