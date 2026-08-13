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JGLO: JPMorgan Global Select Equity ETF

74.15 USD 0.20 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JGLO汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点74.10和高点74.62进行交易。

关注JPMorgan Global Select Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JGLO股票今天的价格是多少？

JPMorgan Global Select Equity ETF股票今天的定价为74.15。它在74.10 - 74.62范围内交易，昨天的收盘价为74.35，交易量达到109。JGLO的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Global Select Equity ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Global Select Equity ETF目前的价值为74.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.79%和USD。实时查看图表以跟踪JGLO走势。

如何购买JGLO股票？

您可以以74.15的当前价格购买JPMorgan Global Select Equity ETF股票。订单通常设置在74.15或74.45附近，而109和-0.63%显示市场活动。立即关注JGLO的实时图表更新。

如何投资JGLO股票？

投资JPMorgan Global Select Equity ETF需要考虑年度范围63.17 - 74.63和当前价格74.15。许多人在以74.15或74.45下订单之前，会比较2.36%和。实时查看JGLO价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Global Select Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Global Select Equity ETF的最高价格是74.63。在63.17 - 74.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Global Select Equity ETF的绩效。

JPMorgan Global Select Equity ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Global Select Equity ETF（JGLO）的最低价格为63.17。将其与当前的74.15和63.17 - 74.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JGLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JGLO股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Global Select Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.35和12.79%中可见。

日范围
74.10 74.62
年范围
63.17 74.63
前一天收盘价
74.35
开盘价
74.62
卖价
74.15
买价
74.45
最低价
74.10
最高价
74.62
交易量
109
日变化
-0.27%
月变化
2.36%
6个月变化
8.84%
年变化
12.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%