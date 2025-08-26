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JFR: Nuveen Floating Rate Income Fund

7.83 USD 0.05 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JFR за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.74, а максимальная — 7.84.

Следите за динамикой Nuveen Floating Rate Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JFR сегодня?

Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) сегодня оценивается на уровне 7.83. Инструмент торгуется в пределах 7.74 - 7.84, вчерашнее закрытие составило 7.78, а торговый объем достиг 741. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JFR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Floating Rate Income Fund?

Nuveen Floating Rate Income Fund в настоящее время оценивается в 7.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.01% и USD. Отслеживайте движения JFR на графике в реальном времени.

Как купить акции JFR?

Вы можете купить акции Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) по текущей цене 7.83. Ордера обычно размещаются около 7.83 или 8.13, тогда как 741 и 0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JFR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JFR?

Инвестирование в Nuveen Floating Rate Income Fund предполагает учет годового диапазона 7.16 - 8.45 и текущей цены 7.83. Многие сравнивают 1.29% и 3.71% перед размещением ордеров на 7.83 или 8.13. Изучайте ежедневные изменения цены JFR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Floating Rate Income Fund?

Самая высокая цена Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) за последний год составила 8.45. Акции заметно колебались в пределах 7.16 - 8.45, сравнение с 7.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Floating Rate Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Floating Rate Income Fund?

Самая низкая цена Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) за год составила 7.16. Сравнение с текущими 7.83 и 7.16 - 8.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JFR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JFR?

В прошлом Nuveen Floating Rate Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.78 и -7.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.74 7.84
Годовой диапазон
7.16 8.45
Предыдущее закрытие
7.78
Open
7.77
Bid
7.83
Ask
8.13
Low
7.74
High
7.84
Объем
741
Дневное изменение
0.64%
Месячное изменение
1.29%
6-месячное изменение
3.71%
Годовое изменение
-7.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%