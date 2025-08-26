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JFR: Nuveen Floating Rate Income Fund
Курс JFR за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.74, а максимальная — 7.84.
Следите за динамикой Nuveen Floating Rate Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JFR
- FRA: Higher Rates Could Help, But Distribution Coverage Should Remain Weak (NYSE:FRA)
- JFR: The Outlook Of Interest Rates Might Shift Performance (NYSE:JFR)
- Портфельный менеджер Nuveen приобрел акций на $102 569
- JFR: Downgrading One Of Our CEF Holdings (Rating Downgrade) (NYSE:JFR)
- VVR: Avoid This Floating-Rate Fund For The Time Being (NYSE:VVR)
- JFR CEF: Expect Dividends To Get Cut As Rates Trend Lower (NYSE:JFR)
- Lamb, Nuveen floating rate income fund VP, sells $31,360 in stock
- YYY: Fund Of Funds With 12% Yield And Asset Erosion (NYSEARCA:YYY)
- JFR: Inconsistent Dividend Coverage (Rating Downgrade) (NYSE:JFR)
- Nuveen Floating Rate Income: Fed Outlook May Weaken Dividend (NYSE:JFR)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JFR сегодня?
Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) сегодня оценивается на уровне 7.83. Инструмент торгуется в пределах 7.74 - 7.84, вчерашнее закрытие составило 7.78, а торговый объем достиг 741. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JFR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Floating Rate Income Fund?
Nuveen Floating Rate Income Fund в настоящее время оценивается в 7.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.01% и USD. Отслеживайте движения JFR на графике в реальном времени.
Как купить акции JFR?
Вы можете купить акции Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) по текущей цене 7.83. Ордера обычно размещаются около 7.83 или 8.13, тогда как 741 и 0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JFR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JFR?
Инвестирование в Nuveen Floating Rate Income Fund предполагает учет годового диапазона 7.16 - 8.45 и текущей цены 7.83. Многие сравнивают 1.29% и 3.71% перед размещением ордеров на 7.83 или 8.13. Изучайте ежедневные изменения цены JFR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Floating Rate Income Fund?
Самая высокая цена Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) за последний год составила 8.45. Акции заметно колебались в пределах 7.16 - 8.45, сравнение с 7.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Floating Rate Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Floating Rate Income Fund?
Самая низкая цена Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) за год составила 7.16. Сравнение с текущими 7.83 и 7.16 - 8.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JFR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JFR?
В прошлом Nuveen Floating Rate Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.78 и -7.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.78
- Open
- 7.77
- Bid
- 7.83
- Ask
- 8.13
- Low
- 7.74
- High
- 7.84
- Объем
- 741
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 3.71%
- Годовое изменение
- -7.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%