JFR: Nuveen Floating Rate Income Fund
今日JFR汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点7.78和高点7.84进行交易。
关注Nuveen Floating Rate Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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JFR新闻
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- VVR: Avoid This Floating-Rate Fund For The Time Being (NYSE:VVR)
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- Lamb, Nuveen floating rate income fund VP, sells $31,360 in stock
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- Nuveen Floating Rate Income: Fed Outlook May Weaken Dividend (NYSE:JFR)
常见问题解答
JFR股票今天的价格是多少？
Nuveen Floating Rate Income Fund股票今天的定价为7.82。它在7.78 - 7.84范围内交易，昨天的收盘价为7.83，交易量达到1041。JFR的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Floating Rate Income Fund股票是否支付股息？
Nuveen Floating Rate Income Fund目前的价值为7.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.13%和USD。实时查看图表以跟踪JFR走势。
如何购买JFR股票？
您可以以7.82的当前价格购买Nuveen Floating Rate Income Fund股票。订单通常设置在7.82或8.12附近，而1041和-0.13%显示市场活动。立即关注JFR的实时图表更新。
如何投资JFR股票？
投资Nuveen Floating Rate Income Fund需要考虑年度范围7.16 - 8.45和当前价格7.82。许多人在以7.82或8.12下订单之前，会比较1.16%和。实时查看JFR价格图表，了解每日变化。
Nuveen Floating Rate Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Floating Rate Income Fund的最高价格是8.45。在7.16 - 8.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Floating Rate Income Fund的绩效。
Nuveen Floating Rate Income Fund股票的最低价格是多少？
Nuveen Floating Rate Income Fund（JFR）的最低价格为7.16。将其与当前的7.82和7.16 - 8.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JFR股票是什么时候拆分的？
Nuveen Floating Rate Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.83和-7.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.83
- 开盘价
- 7.83
- 卖价
- 7.82
- 买价
- 8.12
- 最低价
- 7.78
- 最高价
- 7.84
- 交易量
- 1.041 K
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 1.16%
- 6个月变化
- 3.58%
- 年变化
- -7.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%