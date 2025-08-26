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JFR: Nuveen Floating Rate Income Fund

7.82 USD 0.01 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JFR汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点7.78和高点7.84进行交易。

关注Nuveen Floating Rate Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • W1
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JFR新闻

常见问题解答

JFR股票今天的价格是多少？

Nuveen Floating Rate Income Fund股票今天的定价为7.82。它在7.78 - 7.84范围内交易，昨天的收盘价为7.83，交易量达到1041。JFR的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Floating Rate Income Fund股票是否支付股息？

Nuveen Floating Rate Income Fund目前的价值为7.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.13%和USD。实时查看图表以跟踪JFR走势。

如何购买JFR股票？

您可以以7.82的当前价格购买Nuveen Floating Rate Income Fund股票。订单通常设置在7.82或8.12附近，而1041和-0.13%显示市场活动。立即关注JFR的实时图表更新。

如何投资JFR股票？

投资Nuveen Floating Rate Income Fund需要考虑年度范围7.16 - 8.45和当前价格7.82。许多人在以7.82或8.12下订单之前，会比较1.16%和。实时查看JFR价格图表，了解每日变化。

Nuveen Floating Rate Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Floating Rate Income Fund的最高价格是8.45。在7.16 - 8.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Floating Rate Income Fund的绩效。

Nuveen Floating Rate Income Fund股票的最低价格是多少？

Nuveen Floating Rate Income Fund（JFR）的最低价格为7.16。将其与当前的7.82和7.16 - 8.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JFR股票是什么时候拆分的？

Nuveen Floating Rate Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.83和-7.13%中可见。

日范围
7.78 7.84
年范围
7.16 8.45
前一天收盘价
7.83
开盘价
7.83
卖价
7.82
买价
8.12
最低价
7.78
最高价
7.84
交易量
1.041 K
日变化
-0.13%
月变化
1.16%
6个月变化
3.58%
年变化
-7.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%