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JFLX: JPMorgan Flexible Debt ETF
Курс JFLX за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.91, а максимальная — 49.95.
Следите за динамикой JPMorgan Flexible Debt ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JFLX сегодня?
JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) сегодня оценивается на уровне 49.92. Инструмент торгуется в пределах 49.91 - 49.95, вчерашнее закрытие составило 49.96, а торговый объем достиг 141. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JFLX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Flexible Debt ETF?
JPMorgan Flexible Debt ETF в настоящее время оценивается в 49.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.66% и USD. Отслеживайте движения JFLX на графике в реальном времени.
Как купить акции JFLX?
Вы можете купить акции JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) по текущей цене 49.92. Ордера обычно размещаются около 49.92 или 50.22, тогда как 141 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JFLX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JFLX?
Инвестирование в JPMorgan Flexible Debt ETF предполагает учет годового диапазона 49.40 - 50.83 и текущей цены 49.92. Многие сравнивают 0.22% и -1.11% перед размещением ордеров на 49.92 или 50.22. Изучайте ежедневные изменения цены JFLX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Flexible Debt ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) за последний год составила 50.83. Акции заметно колебались в пределах 49.40 - 50.83, сравнение с 49.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Flexible Debt ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Flexible Debt ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) за год составила 49.40. Сравнение с текущими 49.92 и 49.40 - 50.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JFLX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JFLX?
В прошлом JPMorgan Flexible Debt ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.96 и -0.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.96
- Open
- 49.91
- Bid
- 49.92
- Ask
- 50.22
- Low
- 49.91
- High
- 49.95
- Объем
- 141
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- -1.11%
- Годовое изменение
- -0.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%