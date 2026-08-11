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JFLX: JPMorgan Flexible Debt ETF

49.92 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JFLX за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.91, а максимальная — 49.95.

Следите за динамикой JPMorgan Flexible Debt ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JFLX сегодня?

JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) сегодня оценивается на уровне 49.92. Инструмент торгуется в пределах 49.91 - 49.95, вчерашнее закрытие составило 49.96, а торговый объем достиг 141. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JFLX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Flexible Debt ETF?

JPMorgan Flexible Debt ETF в настоящее время оценивается в 49.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.66% и USD. Отслеживайте движения JFLX на графике в реальном времени.

Как купить акции JFLX?

Вы можете купить акции JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) по текущей цене 49.92. Ордера обычно размещаются около 49.92 или 50.22, тогда как 141 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JFLX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JFLX?

Инвестирование в JPMorgan Flexible Debt ETF предполагает учет годового диапазона 49.40 - 50.83 и текущей цены 49.92. Многие сравнивают 0.22% и -1.11% перед размещением ордеров на 49.92 или 50.22. Изучайте ежедневные изменения цены JFLX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Flexible Debt ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) за последний год составила 50.83. Акции заметно колебались в пределах 49.40 - 50.83, сравнение с 49.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Flexible Debt ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Flexible Debt ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) за год составила 49.40. Сравнение с текущими 49.92 и 49.40 - 50.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JFLX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JFLX?

В прошлом JPMorgan Flexible Debt ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.96 и -0.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.91 49.95
Годовой диапазон
49.40 50.83
Предыдущее закрытие
49.96
Open
49.91
Bid
49.92
Ask
50.22
Low
49.91
High
49.95
Объем
141
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.22%
6-месячное изменение
-1.11%
Годовое изменение
-0.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%