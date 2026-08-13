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JFLX: JPMorgan Flexible Debt ETF

49.91 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JFLX汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点49.89和高点49.93进行交易。

关注JPMorgan Flexible Debt ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JFLX股票今天的价格是多少？

JPMorgan Flexible Debt ETF股票今天的定价为49.91。它在49.89 - 49.93范围内交易，昨天的收盘价为49.92，交易量达到108。JFLX的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Flexible Debt ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Flexible Debt ETF目前的价值为49.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.68%和USD。实时查看图表以跟踪JFLX走势。

如何购买JFLX股票？

您可以以49.91的当前价格购买JPMorgan Flexible Debt ETF股票。订单通常设置在49.91或50.21附近，而108和0.04%显示市场活动。立即关注JFLX的实时图表更新。

如何投资JFLX股票？

投资JPMorgan Flexible Debt ETF需要考虑年度范围49.40 - 50.83和当前价格49.91。许多人在以49.91或50.21下订单之前，会比较0.20%和。实时查看JFLX价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Flexible Debt ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Flexible Debt ETF的最高价格是50.83。在49.40 - 50.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Flexible Debt ETF的绩效。

JPMorgan Flexible Debt ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Flexible Debt ETF（JFLX）的最低价格为49.40。将其与当前的49.91和49.40 - 50.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JFLX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JFLX股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Flexible Debt ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.92和-0.68%中可见。

日范围
49.89 49.93
年范围
49.40 50.83
前一天收盘价
49.92
开盘价
49.89
卖价
49.91
买价
50.21
最低价
49.89
最高价
49.93
交易量
108
日变化
-0.02%
月变化
0.20%
6个月变化
-1.13%
年变化
-0.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%