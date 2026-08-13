JFLX: JPMorgan Flexible Debt ETF
今日JFLX汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点49.89和高点49.93进行交易。
关注JPMorgan Flexible Debt ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JFLX股票今天的价格是多少？
JPMorgan Flexible Debt ETF股票今天的定价为49.91。它在49.89 - 49.93范围内交易，昨天的收盘价为49.92，交易量达到108。JFLX的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan Flexible Debt ETF股票是否支付股息？
JPMorgan Flexible Debt ETF目前的价值为49.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.68%和USD。实时查看图表以跟踪JFLX走势。
如何购买JFLX股票？
您可以以49.91的当前价格购买JPMorgan Flexible Debt ETF股票。订单通常设置在49.91或50.21附近，而108和0.04%显示市场活动。立即关注JFLX的实时图表更新。
如何投资JFLX股票？
投资JPMorgan Flexible Debt ETF需要考虑年度范围49.40 - 50.83和当前价格49.91。许多人在以49.91或50.21下订单之前，会比较0.20%和。实时查看JFLX价格图表，了解每日变化。
JPMorgan Flexible Debt ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan Flexible Debt ETF的最高价格是50.83。在49.40 - 50.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Flexible Debt ETF的绩效。
JPMorgan Flexible Debt ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan Flexible Debt ETF（JFLX）的最低价格为49.40。将其与当前的49.91和49.40 - 50.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JFLX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JFLX股票是什么时候拆分的？
JPMorgan Flexible Debt ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.92和-0.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.92
- 开盘价
- 49.89
- 卖价
- 49.91
- 买价
- 50.21
- 最低价
- 49.89
- 最高价
- 49.93
- 交易量
- 108
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- -1.13%
- 年变化
- -0.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%