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JFLI: JPMorgan Flexible Income ETF
Курс JFLI за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.83, а максимальная — 53.89.
Следите за динамикой JPMorgan Flexible Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JFLI сегодня?
JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) сегодня оценивается на уровне 53.89. Инструмент торгуется в пределах 53.83 - 53.89, вчерашнее закрытие составило 53.93, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JFLI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Flexible Income ETF?
JPMorgan Flexible Income ETF в настоящее время оценивается в 53.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.19% и USD. Отслеживайте движения JFLI на графике в реальном времени.
Как купить акции JFLI?
Вы можете купить акции JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) по текущей цене 53.89. Ордера обычно размещаются около 53.89 или 54.19, тогда как 3 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JFLI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JFLI?
Инвестирование в JPMorgan Flexible Income ETF предполагает учет годового диапазона 49.03 - 54.80 и текущей цены 53.89. Многие сравнивают 0.82% и 3.05% перед размещением ордеров на 53.89 или 54.19. Изучайте ежедневные изменения цены JFLI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Flexible Income ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) за последний год составила 54.80. Акции заметно колебались в пределах 49.03 - 54.80, сравнение с 53.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Flexible Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Flexible Income ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) за год составила 49.03. Сравнение с текущими 53.89 и 49.03 - 54.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JFLI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JFLI?
В прошлом JPMorgan Flexible Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.93 и 3.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.93
- Open
- 53.83
- Bid
- 53.89
- Ask
- 54.19
- Low
- 53.83
- High
- 53.89
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 0.82%
- 6-месячное изменение
- 3.05%
- Годовое изменение
- 3.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%