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JFLI: JPMorgan Flexible Income ETF

53.89 USD 0.04 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JFLI за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.83, а максимальная — 53.89.

Следите за динамикой JPMorgan Flexible Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JFLI сегодня?

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) сегодня оценивается на уровне 53.89. Инструмент торгуется в пределах 53.83 - 53.89, вчерашнее закрытие составило 53.93, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JFLI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Flexible Income ETF?

JPMorgan Flexible Income ETF в настоящее время оценивается в 53.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.19% и USD. Отслеживайте движения JFLI на графике в реальном времени.

Как купить акции JFLI?

Вы можете купить акции JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) по текущей цене 53.89. Ордера обычно размещаются около 53.89 или 54.19, тогда как 3 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JFLI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JFLI?

Инвестирование в JPMorgan Flexible Income ETF предполагает учет годового диапазона 49.03 - 54.80 и текущей цены 53.89. Многие сравнивают 0.82% и 3.05% перед размещением ордеров на 53.89 или 54.19. Изучайте ежедневные изменения цены JFLI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Flexible Income ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) за последний год составила 54.80. Акции заметно колебались в пределах 49.03 - 54.80, сравнение с 53.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Flexible Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Flexible Income ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) за год составила 49.03. Сравнение с текущими 53.89 и 49.03 - 54.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JFLI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JFLI?

В прошлом JPMorgan Flexible Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.93 и 3.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
53.83 53.89
Годовой диапазон
49.03 54.80
Предыдущее закрытие
53.93
Open
53.83
Bid
53.89
Ask
54.19
Low
53.83
High
53.89
Объем
3
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
0.82%
6-месячное изменение
3.05%
Годовое изменение
3.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%