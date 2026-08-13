JFLI: JPMorgan Flexible Income ETF
今日JFLI汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点54.03和高点54.10进行交易。
关注JPMorgan Flexible Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JFLI股票今天的价格是多少？
JPMorgan Flexible Income ETF股票今天的定价为54.10。它在54.03 - 54.10范围内交易，昨天的收盘价为53.89，交易量达到5。JFLI的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan Flexible Income ETF股票是否支付股息？
JPMorgan Flexible Income ETF目前的价值为54.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.59%和USD。实时查看图表以跟踪JFLI走势。
如何购买JFLI股票？
您可以以54.10的当前价格购买JPMorgan Flexible Income ETF股票。订单通常设置在54.10或54.40附近，而5和0.13%显示市场活动。立即关注JFLI的实时图表更新。
如何投资JFLI股票？
投资JPMorgan Flexible Income ETF需要考虑年度范围49.03 - 54.80和当前价格54.10。许多人在以54.10或54.40下订单之前，会比较1.22%和。实时查看JFLI价格图表，了解每日变化。
JPMorgan Flexible Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan Flexible Income ETF的最高价格是54.80。在49.03 - 54.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Flexible Income ETF的绩效。
JPMorgan Flexible Income ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan Flexible Income ETF（JFLI）的最低价格为49.03。将其与当前的54.10和49.03 - 54.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JFLI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JFLI股票是什么时候拆分的？
JPMorgan Flexible Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.89和3.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.89
- 开盘价
- 54.03
- 卖价
- 54.10
- 买价
- 54.40
- 最低价
- 54.03
- 最高价
- 54.10
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.39%
- 月变化
- 1.22%
- 6个月变化
- 3.45%
- 年变化
- 3.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%