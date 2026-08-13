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JFLI: JPMorgan Flexible Income ETF

54.10 USD 0.21 (0.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JFLI汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点54.03和高点54.10进行交易。

关注JPMorgan Flexible Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JFLI股票今天的价格是多少？

JPMorgan Flexible Income ETF股票今天的定价为54.10。它在54.03 - 54.10范围内交易，昨天的收盘价为53.89，交易量达到5。JFLI的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Flexible Income ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Flexible Income ETF目前的价值为54.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.59%和USD。实时查看图表以跟踪JFLI走势。

如何购买JFLI股票？

您可以以54.10的当前价格购买JPMorgan Flexible Income ETF股票。订单通常设置在54.10或54.40附近，而5和0.13%显示市场活动。立即关注JFLI的实时图表更新。

如何投资JFLI股票？

投资JPMorgan Flexible Income ETF需要考虑年度范围49.03 - 54.80和当前价格54.10。许多人在以54.10或54.40下订单之前，会比较1.22%和。实时查看JFLI价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Flexible Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Flexible Income ETF的最高价格是54.80。在49.03 - 54.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Flexible Income ETF的绩效。

JPMorgan Flexible Income ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Flexible Income ETF（JFLI）的最低价格为49.03。将其与当前的54.10和49.03 - 54.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JFLI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JFLI股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Flexible Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.89和3.59%中可见。

日范围
54.03 54.10
年范围
49.03 54.80
前一天收盘价
53.89
开盘价
54.03
卖价
54.10
买价
54.40
最低价
54.03
最高价
54.10
交易量
5
日变化
0.39%
月变化
1.22%
6个月变化
3.45%
年变化
3.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%