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JF: J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares

0.96 USD 0.01 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JF за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.90, а максимальная — 0.98.

Следите за динамикой J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JF сегодня?

J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares (JF) сегодня оценивается на уровне 0.96. Инструмент торгуется в пределах 0.90 - 0.98, вчерашнее закрытие составило 0.97, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares?

J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares в настоящее время оценивается в 0.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.51% и USD. Отслеживайте движения JF на графике в реальном времени.

Как купить акции JF?

Вы можете купить акции J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares (JF) по текущей цене 0.96. Ордера обычно размещаются около 0.96 или 1.26, тогда как 21 и 3.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JF?

Инвестирование в J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 0.84 - 1.20 и текущей цены 0.96. Многие сравнивают 1.05% и 0.52% перед размещением ордеров на 0.96 или 1.26. Изучайте ежедневные изменения цены JF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares?

Самая высокая цена J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares (JF) за последний год составила 1.20. Акции заметно колебались в пределах 0.84 - 1.20, сравнение с 0.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares?

Самая низкая цена J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares (JF) за год составила 0.84. Сравнение с текущими 0.96 и 0.84 - 1.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JF?

В прошлом J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.97 и -13.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.90 0.98
Годовой диапазон
0.84 1.20
Предыдущее закрытие
0.97
Open
0.93
Bid
0.96
Ask
1.26
Low
0.90
High
0.98
Объем
21
Дневное изменение
-1.03%
Месячное изменение
1.05%
6-месячное изменение
0.52%
Годовое изменение
-13.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%