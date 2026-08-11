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JF: J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares
Курс JF за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.90, а максимальная — 0.98.
Следите за динамикой J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JF сегодня?
J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares (JF) сегодня оценивается на уровне 0.96. Инструмент торгуется в пределах 0.90 - 0.98, вчерашнее закрытие составило 0.97, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares?
J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares в настоящее время оценивается в 0.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.51% и USD. Отслеживайте движения JF на графике в реальном времени.
Как купить акции JF?
Вы можете купить акции J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares (JF) по текущей цене 0.96. Ордера обычно размещаются около 0.96 или 1.26, тогда как 21 и 3.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JF?
Инвестирование в J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 0.84 - 1.20 и текущей цены 0.96. Многие сравнивают 1.05% и 0.52% перед размещением ордеров на 0.96 или 1.26. Изучайте ежедневные изменения цены JF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares?
Самая высокая цена J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares (JF) за последний год составила 1.20. Акции заметно колебались в пределах 0.84 - 1.20, сравнение с 0.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares?
Самая низкая цена J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares (JF) за год составила 0.84. Сравнение с текущими 0.96 и 0.84 - 1.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JF?
В прошлом J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.97 и -13.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.97
- Open
- 0.93
- Bid
- 0.96
- Ask
- 1.26
- Low
- 0.90
- High
- 0.98
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- 1.05%
- 6-месячное изменение
- 0.52%
- Годовое изменение
- -13.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%