- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JEM: 707 Cayman Holdings Ltd.
Курс JEM за сегодня изменился на -7.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.20, а максимальная — 4.57.
Следите за динамикой 707 Cayman Holdings Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JEM сегодня?
707 Cayman Holdings Ltd. (JEM) сегодня оценивается на уровне 4.20. Инструмент торгуется в пределах 4.20 - 4.57, вчерашнее закрытие составило 4.56, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 707 Cayman Holdings Ltd.?
707 Cayman Holdings Ltd. в настоящее время оценивается в 4.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 90.91% и USD. Отслеживайте движения JEM на графике в реальном времени.
Как купить акции JEM?
Вы можете купить акции 707 Cayman Holdings Ltd. (JEM) по текущей цене 4.20. Ордера обычно размещаются около 4.20 или 4.50, тогда как 87 и -7.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JEM?
Инвестирование в 707 Cayman Holdings Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.07 - 11.21 и текущей цены 4.20. Многие сравнивают -12.86% и 5223.19% перед размещением ордеров на 4.20 или 4.50. Изучайте ежедневные изменения цены JEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 707 Cayman Holdings Ltd.?
Самая высокая цена 707 Cayman Holdings Ltd. (JEM) за последний год составила 11.21. Акции заметно колебались в пределах 0.07 - 11.21, сравнение с 4.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 707 Cayman Holdings Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 707 Cayman Holdings Ltd.?
Самая низкая цена 707 Cayman Holdings Ltd. (JEM) за год составила 0.07. Сравнение с текущими 4.20 и 0.07 - 11.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JEM?
В прошлом 707 Cayman Holdings Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.56 и 90.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.56
- Open
- 4.56
- Bid
- 4.20
- Ask
- 4.50
- Low
- 4.20
- High
- 4.57
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- -7.89%
- Месячное изменение
- -12.86%
- 6-месячное изменение
- 5223.19%
- Годовое изменение
- 90.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%