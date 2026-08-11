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JEM: 707 Cayman Holdings Ltd.

4.20 USD 0.36 (7.89%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JEM за сегодня изменился на -7.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.20, а максимальная — 4.57.

Следите за динамикой 707 Cayman Holdings Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JEM сегодня?

707 Cayman Holdings Ltd. (JEM) сегодня оценивается на уровне 4.20. Инструмент торгуется в пределах 4.20 - 4.57, вчерашнее закрытие составило 4.56, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 707 Cayman Holdings Ltd.?

707 Cayman Holdings Ltd. в настоящее время оценивается в 4.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 90.91% и USD. Отслеживайте движения JEM на графике в реальном времени.

Как купить акции JEM?

Вы можете купить акции 707 Cayman Holdings Ltd. (JEM) по текущей цене 4.20. Ордера обычно размещаются около 4.20 или 4.50, тогда как 87 и -7.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JEM?

Инвестирование в 707 Cayman Holdings Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.07 - 11.21 и текущей цены 4.20. Многие сравнивают -12.86% и 5223.19% перед размещением ордеров на 4.20 или 4.50. Изучайте ежедневные изменения цены JEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 707 Cayman Holdings Ltd.?

Самая высокая цена 707 Cayman Holdings Ltd. (JEM) за последний год составила 11.21. Акции заметно колебались в пределах 0.07 - 11.21, сравнение с 4.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 707 Cayman Holdings Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 707 Cayman Holdings Ltd.?

Самая низкая цена 707 Cayman Holdings Ltd. (JEM) за год составила 0.07. Сравнение с текущими 4.20 и 0.07 - 11.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JEM?

В прошлом 707 Cayman Holdings Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.56 и 90.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.20 4.57
Годовой диапазон
0.07 11.21
Предыдущее закрытие
4.56
Open
4.56
Bid
4.20
Ask
4.50
Low
4.20
High
4.57
Объем
87
Дневное изменение
-7.89%
Месячное изменение
-12.86%
6-месячное изменение
5223.19%
Годовое изменение
90.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%