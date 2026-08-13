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JEM: 707 Cayman Holdings Ltd.

4.08 USD 0.12 (2.86%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JEM汇率已更改-2.86%。当日，交易品种以低点3.86和高点4.16进行交易。

关注707 Cayman Holdings Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

JEM股票今天的价格是多少？

707 Cayman Holdings Ltd.股票今天的定价为4.08。它在3.86 - 4.16范围内交易，昨天的收盘价为4.20，交易量达到130。JEM的实时价格图表显示了这些更新。

707 Cayman Holdings Ltd.股票是否支付股息？

707 Cayman Holdings Ltd.目前的价值为4.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注85.45%和USD。实时查看图表以跟踪JEM走势。

如何购买JEM股票？

您可以以4.08的当前价格购买707 Cayman Holdings Ltd.股票。订单通常设置在4.08或4.38附近，而130和-1.92%显示市场活动。立即关注JEM的实时图表更新。

如何投资JEM股票？

投资707 Cayman Holdings Ltd.需要考虑年度范围0.07 - 11.21和当前价格4.08。许多人在以4.08或4.38下订单之前，会比较-15.35%和。实时查看JEM价格图表，了解每日变化。

707 Cayman Holdings Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，707 Cayman Holdings Ltd.的最高价格是11.21。在0.07 - 11.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪707 Cayman Holdings Ltd.的绩效。

707 Cayman Holdings Ltd.股票的最低价格是多少？

707 Cayman Holdings Ltd.（JEM）的最低价格为0.07。将其与当前的4.08和0.07 - 11.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JEM股票是什么时候拆分的？

707 Cayman Holdings Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.20和85.45%中可见。

日范围
3.86 4.16
年范围
0.07 11.21
前一天收盘价
4.20
开盘价
4.16
卖价
4.08
买价
4.38
最低价
3.86
最高价
4.16
交易量
130
日变化
-2.86%
月变化
-15.35%
6个月变化
5071.10%
年变化
85.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%