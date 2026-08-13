JEM: 707 Cayman Holdings Ltd.
今日JEM汇率已更改-2.86%。当日，交易品种以低点3.86和高点4.16进行交易。
关注707 Cayman Holdings Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
JEM股票今天的价格是多少？
707 Cayman Holdings Ltd.股票今天的定价为4.08。它在3.86 - 4.16范围内交易，昨天的收盘价为4.20，交易量达到130。JEM的实时价格图表显示了这些更新。
707 Cayman Holdings Ltd.股票是否支付股息？
707 Cayman Holdings Ltd.目前的价值为4.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注85.45%和USD。实时查看图表以跟踪JEM走势。
如何购买JEM股票？
您可以以4.08的当前价格购买707 Cayman Holdings Ltd.股票。订单通常设置在4.08或4.38附近，而130和-1.92%显示市场活动。立即关注JEM的实时图表更新。
如何投资JEM股票？
投资707 Cayman Holdings Ltd.需要考虑年度范围0.07 - 11.21和当前价格4.08。许多人在以4.08或4.38下订单之前，会比较-15.35%和。实时查看JEM价格图表，了解每日变化。
707 Cayman Holdings Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，707 Cayman Holdings Ltd.的最高价格是11.21。在0.07 - 11.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪707 Cayman Holdings Ltd.的绩效。
707 Cayman Holdings Ltd.股票的最低价格是多少？
707 Cayman Holdings Ltd.（JEM）的最低价格为0.07。将其与当前的4.08和0.07 - 11.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JEM股票是什么时候拆分的？
707 Cayman Holdings Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.20和85.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.20
- 开盘价
- 4.16
- 卖价
- 4.08
- 买价
- 4.38
- 最低价
- 3.86
- 最高价
- 4.16
- 交易量
- 130
- 日变化
- -2.86%
- 月变化
- -15.35%
- 6个月变化
- 5071.10%
- 年变化
- 85.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%