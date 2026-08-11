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JEDI: Defiance Drone and Modern Warfare ETF

29.49 USD 0.06 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JEDI за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.33, а максимальная — 30.14.

Следите за динамикой Defiance Drone and Modern Warfare ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JEDI сегодня?

Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) сегодня оценивается на уровне 29.49. Инструмент торгуется в пределах 29.33 - 30.14, вчерашнее закрытие составило 29.55, а торговый объем достиг 330. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JEDI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Drone and Modern Warfare ETF?

Defiance Drone and Modern Warfare ETF в настоящее время оценивается в 29.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.54% и USD. Отслеживайте движения JEDI на графике в реальном времени.

Как купить акции JEDI?

Вы можете купить акции Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) по текущей цене 29.49. Ордера обычно размещаются около 29.49 или 29.79, тогда как 330 и -1.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JEDI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JEDI?

Инвестирование в Defiance Drone and Modern Warfare ETF предполагает учет годового диапазона 21.91 - 42.99 и текущей цены 29.49. Многие сравнивают 24.17% и 9.22% перед размещением ордеров на 29.49 или 29.79. Изучайте ежедневные изменения цены JEDI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Defiance Drone and Modern Warfare ETF?

Самая высокая цена Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) за последний год составила 42.99. Акции заметно колебались в пределах 21.91 - 42.99, сравнение с 29.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Drone and Modern Warfare ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Defiance Drone and Modern Warfare ETF?

Самая низкая цена Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) за год составила 21.91. Сравнение с текущими 29.49 и 21.91 - 42.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JEDI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JEDI?

В прошлом Defiance Drone and Modern Warfare ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.55 и 17.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.33 30.14
Годовой диапазон
21.91 42.99
Предыдущее закрытие
29.55
Open
29.85
Bid
29.49
Ask
29.79
Low
29.33
High
30.14
Объем
330
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
24.17%
6-месячное изменение
9.22%
Годовое изменение
17.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%