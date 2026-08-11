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JEDI: Defiance Drone and Modern Warfare ETF
Курс JEDI за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.33, а максимальная — 30.14.
Следите за динамикой Defiance Drone and Modern Warfare ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JEDI сегодня?
Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) сегодня оценивается на уровне 29.49. Инструмент торгуется в пределах 29.33 - 30.14, вчерашнее закрытие составило 29.55, а торговый объем достиг 330. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JEDI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Drone and Modern Warfare ETF?
Defiance Drone and Modern Warfare ETF в настоящее время оценивается в 29.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.54% и USD. Отслеживайте движения JEDI на графике в реальном времени.
Как купить акции JEDI?
Вы можете купить акции Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) по текущей цене 29.49. Ордера обычно размещаются около 29.49 или 29.79, тогда как 330 и -1.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JEDI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JEDI?
Инвестирование в Defiance Drone and Modern Warfare ETF предполагает учет годового диапазона 21.91 - 42.99 и текущей цены 29.49. Многие сравнивают 24.17% и 9.22% перед размещением ордеров на 29.49 или 29.79. Изучайте ежедневные изменения цены JEDI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance Drone and Modern Warfare ETF?
Самая высокая цена Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) за последний год составила 42.99. Акции заметно колебались в пределах 21.91 - 42.99, сравнение с 29.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Drone and Modern Warfare ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance Drone and Modern Warfare ETF?
Самая низкая цена Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) за год составила 21.91. Сравнение с текущими 29.49 и 21.91 - 42.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JEDI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JEDI?
В прошлом Defiance Drone and Modern Warfare ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.55 и 17.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.55
- Open
- 29.85
- Bid
- 29.49
- Ask
- 29.79
- Low
- 29.33
- High
- 30.14
- Объем
- 330
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 24.17%
- 6-месячное изменение
- 9.22%
- Годовое изменение
- 17.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%