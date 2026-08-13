JEDI股票今天的价格是多少？ Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票今天的定价为30.08。它在29.31 - 30.31范围内交易，昨天的收盘价为29.49，交易量达到262。JEDI的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票是否支付股息？ Defiance Drone and Modern Warfare ETF目前的价值为30.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.89%和USD。实时查看图表以跟踪JEDI走势。

如何购买JEDI股票？ 您可以以30.08的当前价格购买Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票。订单通常设置在30.08或30.38附近，而262和1.59%显示市场活动。立即关注JEDI的实时图表更新。

如何投资JEDI股票？ 投资Defiance Drone and Modern Warfare ETF需要考虑年度范围21.91 - 42.99和当前价格30.08。许多人在以30.08或30.38下订单之前，会比较26.65%和。实时查看JEDI价格图表，了解每日变化。

Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Drone and Modern Warfare ETF的最高价格是42.99。在21.91 - 42.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Drone and Modern Warfare ETF的绩效。

Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Drone and Modern Warfare ETF（JEDI）的最低价格为21.91。将其与当前的30.08和21.91 - 42.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JEDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。