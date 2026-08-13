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JEDI: Defiance Drone and Modern Warfare ETF

30.08 USD 0.59 (2.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JEDI汇率已更改2.00%。当日，交易品种以低点29.31和高点30.31进行交易。

关注Defiance Drone and Modern Warfare ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JEDI股票今天的价格是多少？

Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票今天的定价为30.08。它在29.31 - 30.31范围内交易，昨天的收盘价为29.49，交易量达到262。JEDI的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票是否支付股息？

Defiance Drone and Modern Warfare ETF目前的价值为30.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.89%和USD。实时查看图表以跟踪JEDI走势。

如何购买JEDI股票？

您可以以30.08的当前价格购买Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票。订单通常设置在30.08或30.38附近，而262和1.59%显示市场活动。立即关注JEDI的实时图表更新。

如何投资JEDI股票？

投资Defiance Drone and Modern Warfare ETF需要考虑年度范围21.91 - 42.99和当前价格30.08。许多人在以30.08或30.38下订单之前，会比较26.65%和。实时查看JEDI价格图表，了解每日变化。

Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Drone and Modern Warfare ETF的最高价格是42.99。在21.91 - 42.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Drone and Modern Warfare ETF的绩效。

Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Drone and Modern Warfare ETF（JEDI）的最低价格为21.91。将其与当前的30.08和21.91 - 42.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JEDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JEDI股票是什么时候拆分的？

Defiance Drone and Modern Warfare ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.49和19.89%中可见。

日范围
29.31 30.31
年范围
21.91 42.99
前一天收盘价
29.49
开盘价
29.61
卖价
30.08
买价
30.38
最低价
29.31
最高价
30.31
交易量
262
日变化
2.00%
月变化
26.65%
6个月变化
11.41%
年变化
19.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%