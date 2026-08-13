JEDI: Defiance Drone and Modern Warfare ETF
今日JEDI汇率已更改2.00%。当日，交易品种以低点29.31和高点30.31进行交易。
关注Defiance Drone and Modern Warfare ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JEDI股票今天的价格是多少？
Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票今天的定价为30.08。它在29.31 - 30.31范围内交易，昨天的收盘价为29.49，交易量达到262。JEDI的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票是否支付股息？
Defiance Drone and Modern Warfare ETF目前的价值为30.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.89%和USD。实时查看图表以跟踪JEDI走势。
如何购买JEDI股票？
您可以以30.08的当前价格购买Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票。订单通常设置在30.08或30.38附近，而262和1.59%显示市场活动。立即关注JEDI的实时图表更新。
如何投资JEDI股票？
投资Defiance Drone and Modern Warfare ETF需要考虑年度范围21.91 - 42.99和当前价格30.08。许多人在以30.08或30.38下订单之前，会比较26.65%和。实时查看JEDI价格图表，了解每日变化。
Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Drone and Modern Warfare ETF的最高价格是42.99。在21.91 - 42.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Drone and Modern Warfare ETF的绩效。
Defiance Drone and Modern Warfare ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Drone and Modern Warfare ETF（JEDI）的最低价格为21.91。将其与当前的30.08和21.91 - 42.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JEDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JEDI股票是什么时候拆分的？
Defiance Drone and Modern Warfare ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.49和19.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.49
- 开盘价
- 29.61
- 卖价
- 30.08
- 买价
- 30.38
- 最低价
- 29.31
- 最高价
- 30.31
- 交易量
- 262
- 日变化
- 2.00%
- 月变化
- 26.65%
- 6个月变化
- 11.41%
- 年变化
- 19.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%