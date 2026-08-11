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JDVL: John Hancock Disciplined Value Select ETF
Курс JDVL за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.47, а максимальная — 32.62.
Следите за динамикой John Hancock Disciplined Value Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JDVL сегодня?
John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) сегодня оценивается на уровне 32.58. Инструмент торгуется в пределах 32.47 - 32.62, вчерашнее закрытие составило 32.50, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JDVL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Disciplined Value Select ETF?
John Hancock Disciplined Value Select ETF в настоящее время оценивается в 32.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.42% и USD. Отслеживайте движения JDVL на графике в реальном времени.
Как купить акции JDVL?
Вы можете купить акции John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) по текущей цене 32.58. Ордера обычно размещаются около 32.58 или 32.88, тогда как 63 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JDVL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JDVL?
Инвестирование в John Hancock Disciplined Value Select ETF предполагает учет годового диапазона 25.26 - 32.62 и текущей цены 32.58. Многие сравнивают 3.30% и 12.93% перед размещением ордеров на 32.58 или 32.88. Изучайте ежедневные изменения цены JDVL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Disciplined Value Select ETF?
Самая высокая цена John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) за последний год составила 32.62. Акции заметно колебались в пределах 25.26 - 32.62, сравнение с 32.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Disciplined Value Select ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Disciplined Value Select ETF?
Самая низкая цена John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) за год составила 25.26. Сравнение с текущими 32.58 и 25.26 - 32.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JDVL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JDVL?
В прошлом John Hancock Disciplined Value Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.50 и 28.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.50
- Open
- 32.47
- Bid
- 32.58
- Ask
- 32.88
- Low
- 32.47
- High
- 32.62
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 3.30%
- 6-месячное изменение
- 12.93%
- Годовое изменение
- 28.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%