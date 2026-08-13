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JDVL: John Hancock Disciplined Value Select ETF

32.65 USD 0.07 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JDVL汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点32.49和高点32.67进行交易。

关注John Hancock Disciplined Value Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

JDVL股票今天的价格是多少？

John Hancock Disciplined Value Select ETF股票今天的定价为32.65。它在32.49 - 32.67范围内交易，昨天的收盘价为32.58，交易量达到47。JDVL的实时价格图表显示了这些更新。

John Hancock Disciplined Value Select ETF股票是否支付股息？

John Hancock Disciplined Value Select ETF目前的价值为32.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.69%和USD。实时查看图表以跟踪JDVL走势。

如何购买JDVL股票？

您可以以32.65的当前价格购买John Hancock Disciplined Value Select ETF股票。订单通常设置在32.65或32.95附近，而47和0.49%显示市场活动。立即关注JDVL的实时图表更新。

如何投资JDVL股票？

投资John Hancock Disciplined Value Select ETF需要考虑年度范围25.26 - 32.67和当前价格32.65。许多人在以32.65或32.95下订单之前，会比较3.52%和。实时查看JDVL价格图表，了解每日变化。

John Hancock Disciplined Value Select ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，John Hancock Disciplined Value Select ETF的最高价格是32.67。在25.26 - 32.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Disciplined Value Select ETF的绩效。

John Hancock Disciplined Value Select ETF股票的最低价格是多少？

John Hancock Disciplined Value Select ETF（JDVL）的最低价格为25.26。将其与当前的32.65和25.26 - 32.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JDVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JDVL股票是什么时候拆分的？

John Hancock Disciplined Value Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.58和28.69%中可见。

日范围
32.49 32.67
年范围
25.26 32.67
前一天收盘价
32.58
开盘价
32.49
卖价
32.65
买价
32.95
最低价
32.49
最高价
32.67
交易量
47
日变化
0.21%
月变化
3.52%
6个月变化
13.17%
年变化
28.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%