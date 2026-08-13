JDVL: John Hancock Disciplined Value Select ETF
今日JDVL汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点32.49和高点32.67进行交易。
关注John Hancock Disciplined Value Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
JDVL股票今天的价格是多少？
John Hancock Disciplined Value Select ETF股票今天的定价为32.65。它在32.49 - 32.67范围内交易，昨天的收盘价为32.58，交易量达到47。JDVL的实时价格图表显示了这些更新。
John Hancock Disciplined Value Select ETF股票是否支付股息？
John Hancock Disciplined Value Select ETF目前的价值为32.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.69%和USD。实时查看图表以跟踪JDVL走势。
如何购买JDVL股票？
您可以以32.65的当前价格购买John Hancock Disciplined Value Select ETF股票。订单通常设置在32.65或32.95附近，而47和0.49%显示市场活动。立即关注JDVL的实时图表更新。
如何投资JDVL股票？
投资John Hancock Disciplined Value Select ETF需要考虑年度范围25.26 - 32.67和当前价格32.65。许多人在以32.65或32.95下订单之前，会比较3.52%和。实时查看JDVL价格图表，了解每日变化。
John Hancock Disciplined Value Select ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，John Hancock Disciplined Value Select ETF的最高价格是32.67。在25.26 - 32.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Disciplined Value Select ETF的绩效。
John Hancock Disciplined Value Select ETF股票的最低价格是多少？
John Hancock Disciplined Value Select ETF（JDVL）的最低价格为25.26。将其与当前的32.65和25.26 - 32.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JDVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JDVL股票是什么时候拆分的？
John Hancock Disciplined Value Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.58和28.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.58
- 开盘价
- 32.49
- 卖价
- 32.65
- 买价
- 32.95
- 最低价
- 32.49
- 最高价
- 32.67
- 交易量
- 47
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 3.52%
- 6个月变化
- 13.17%
- 年变化
- 28.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%