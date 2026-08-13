JDVL股票今天的价格是多少？ John Hancock Disciplined Value Select ETF股票今天的定价为32.65。它在32.49 - 32.67范围内交易，昨天的收盘价为32.58，交易量达到47。JDVL的实时价格图表显示了这些更新。

John Hancock Disciplined Value Select ETF股票是否支付股息？ John Hancock Disciplined Value Select ETF目前的价值为32.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.69%和USD。实时查看图表以跟踪JDVL走势。

如何购买JDVL股票？ 您可以以32.65的当前价格购买John Hancock Disciplined Value Select ETF股票。订单通常设置在32.65或32.95附近，而47和0.49%显示市场活动。立即关注JDVL的实时图表更新。

如何投资JDVL股票？ 投资John Hancock Disciplined Value Select ETF需要考虑年度范围25.26 - 32.67和当前价格32.65。许多人在以32.65或32.95下订单之前，会比较3.52%和。实时查看JDVL价格图表，了解每日变化。

John Hancock Disciplined Value Select ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，John Hancock Disciplined Value Select ETF的最高价格是32.67。在25.26 - 32.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Disciplined Value Select ETF的绩效。

John Hancock Disciplined Value Select ETF股票的最低价格是多少？ John Hancock Disciplined Value Select ETF（JDVL）的最低价格为25.26。将其与当前的32.65和25.26 - 32.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JDVL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。