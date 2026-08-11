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JDVI: John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline
Курс JDVI за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.35, а максимальная — 40.57.
Следите за динамикой John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JDVI сегодня?
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline (JDVI) сегодня оценивается на уровне 40.43. Инструмент торгуется в пределах 40.35 - 40.57, вчерашнее закрытие составило 40.77, а торговый объем достиг 96. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JDVI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline?
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline в настоящее время оценивается в 40.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.27% и USD. Отслеживайте движения JDVI на графике в реальном времени.
Как купить акции JDVI?
Вы можете купить акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline (JDVI) по текущей цене 40.43. Ордера обычно размещаются около 40.43 или 40.73, тогда как 96 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JDVI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JDVI?
Инвестирование в John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline предполагает учет годового диапазона 34.68 - 40.80 и текущей цены 40.43. Многие сравнивают 2.85% и 3.88% перед размещением ордеров на 40.43 или 40.73. Изучайте ежедневные изменения цены JDVI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline?
Самая высокая цена John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline (JDVI) за последний год составила 40.80. Акции заметно колебались в пределах 34.68 - 40.80, сравнение с 40.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline?
Самая низкая цена John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline (JDVI) за год составила 34.68. Сравнение с текущими 40.43 и 34.68 - 40.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JDVI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JDVI?
В прошлом John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.77 и 3.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.77
- Open
- 40.50
- Bid
- 40.43
- Ask
- 40.73
- Low
- 40.35
- High
- 40.57
- Объем
- 96
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 2.85%
- 6-месячное изменение
- 3.88%
- Годовое изменение
- 3.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%