Курс JDVI за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.35, а максимальная — 40.57.

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