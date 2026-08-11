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JDVI: John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline

40.43 USD 0.34 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JDVI за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.35, а максимальная — 40.57.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JDVI сегодня?

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline (JDVI) сегодня оценивается на уровне 40.43. Инструмент торгуется в пределах 40.35 - 40.57, вчерашнее закрытие составило 40.77, а торговый объем достиг 96. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JDVI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline?

John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline в настоящее время оценивается в 40.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.27% и USD. Отслеживайте движения JDVI на графике в реальном времени.

Как купить акции JDVI?

Вы можете купить акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline (JDVI) по текущей цене 40.43. Ордера обычно размещаются около 40.43 или 40.73, тогда как 96 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JDVI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JDVI?

Инвестирование в John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline предполагает учет годового диапазона 34.68 - 40.80 и текущей цены 40.43. Многие сравнивают 2.85% и 3.88% перед размещением ордеров на 40.43 или 40.73. Изучайте ежедневные изменения цены JDVI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline?

Самая высокая цена John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline (JDVI) за последний год составила 40.80. Акции заметно колебались в пределах 34.68 - 40.80, сравнение с 40.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline?

Самая низкая цена John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline (JDVI) за год составила 34.68. Сравнение с текущими 40.43 и 34.68 - 40.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JDVI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JDVI?

В прошлом John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.77 и 3.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.35 40.57
Годовой диапазон
34.68 40.80
Предыдущее закрытие
40.77
Open
40.50
Bid
40.43
Ask
40.73
Low
40.35
High
40.57
Объем
96
Дневное изменение
-0.83%
Месячное изменение
2.85%
6-месячное изменение
3.88%
Годовое изменение
3.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%