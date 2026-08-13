JDVI: John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline
今日JDVI汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点40.51和高点40.85进行交易。
关注John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JDVI股票今天的价格是多少？
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline股票今天的定价为40.54。它在40.51 - 40.85范围内交易，昨天的收盘价为40.43，交易量达到45。JDVI的实时价格图表显示了这些更新。
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline股票是否支付股息？
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline目前的价值为40.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.55%和USD。实时查看图表以跟踪JDVI走势。
如何购买JDVI股票？
您可以以40.54的当前价格购买John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline股票。订单通常设置在40.54或40.84附近，而45和-0.49%显示市场活动。立即关注JDVI的实时图表更新。
如何投资JDVI股票？
投资John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline需要考虑年度范围34.68 - 40.85和当前价格40.54。许多人在以40.54或40.84下订单之前，会比较3.13%和。实时查看JDVI价格图表，了解每日变化。
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline股票的最高价格是多少？
在过去一年中，John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline的最高价格是40.85。在34.68 - 40.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline的绩效。
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline股票的最低价格是多少？
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline（JDVI）的最低价格为34.68。将其与当前的40.54和34.68 - 40.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JDVI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JDVI股票是什么时候拆分的？
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust John Hancock Discipline历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.43和3.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.43
- 开盘价
- 40.74
- 卖价
- 40.54
- 买价
- 40.84
- 最低价
- 40.51
- 最高价
- 40.85
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 3.13%
- 6个月变化
- 4.16%
- 年变化
- 3.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%