Курс JDST за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.85, а максимальная — 27.76.

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