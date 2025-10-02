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JDST: Direxion三倍做空小型金矿股指数ETF

26.12 USD 0.13 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JDST汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点25.69和高点26.69进行交易。

关注Direxion三倍做空小型金矿股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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JDST新闻

常见问题解答

JDST股票今天的价格是多少？

Direxion三倍做空小型金矿股指数ETF股票今天的定价为26.12。它在25.69 - 26.69范围内交易，昨天的收盘价为25.99，交易量达到992。JDST的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion三倍做空小型金矿股指数ETF股票是否支付股息？

Direxion三倍做空小型金矿股指数ETF目前的价值为26.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1522.36%和USD。实时查看图表以跟踪JDST走势。

如何购买JDST股票？

您可以以26.12的当前价格购买Direxion三倍做空小型金矿股指数ETF股票。订单通常设置在26.12或26.42附近，而992和-0.11%显示市场活动。立即关注JDST的实时图表更新。

如何投资JDST股票？

投资Direxion三倍做空小型金矿股指数ETF需要考虑年度范围1.14 - 49.81和当前价格26.12。许多人在以26.12或26.42下订单之前，会比较-37.77%和。实时查看JDST价格图表，了解每日变化。

Direxion三倍做空小型金矿股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion三倍做空小型金矿股指数ETF的最高价格是49.81。在1.14 - 49.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做空小型金矿股指数ETF的绩效。

Direxion三倍做空小型金矿股指数ETF股票的最低价格是多少？

Direxion三倍做空小型金矿股指数ETF（JDST）的最低价格为1.14。将其与当前的26.12和1.14 - 49.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JDST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JDST股票是什么时候拆分的？

Direxion三倍做空小型金矿股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.99和1522.36%中可见。

日范围
25.69 26.69
年范围
1.14 49.81
前一天收盘价
25.99
开盘价
26.15
卖价
26.12
买价
26.42
最低价
25.69
最高价
26.69
交易量
992
日变化
0.50%
月变化
-37.77%
6个月变化
2171.30%
年变化
1522.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%