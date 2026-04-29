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JCPB: JPMorgan Core Plus Bond ETF

46.12 USD 0.15 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JCPB за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.11, а максимальная — 46.19.

Следите за динамикой JPMorgan Core Plus Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JCPB сегодня?

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) сегодня оценивается на уровне 46.12. Инструмент торгуется в пределах 46.11 - 46.19, вчерашнее закрытие составило 46.27, а торговый объем достиг 2127. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JCPB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Core Plus Bond ETF?

JPMorgan Core Plus Bond ETF в настоящее время оценивается в 46.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.56% и USD. Отслеживайте движения JCPB на графике в реальном времени.

Как купить акции JCPB?

Вы можете купить акции JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) по текущей цене 46.12. Ордера обычно размещаются около 46.12 или 46.42, тогда как 2127 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JCPB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JCPB?

Инвестирование в JPMorgan Core Plus Bond ETF предполагает учет годового диапазона 46.04 - 48.17 и текущей цены 46.12. Многие сравнивают 0.13% и -3.62% перед размещением ордеров на 46.12 или 46.42. Изучайте ежедневные изменения цены JCPB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Core Plus Bond ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) за последний год составила 48.17. Акции заметно колебались в пределах 46.04 - 48.17, сравнение с 46.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Core Plus Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Core Plus Bond ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) за год составила 46.04. Сравнение с текущими 46.12 и 46.04 - 48.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JCPB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JCPB?

В прошлом JPMorgan Core Plus Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.27 и -1.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.11 46.19
Годовой диапазон
46.04 48.17
Предыдущее закрытие
46.27
Open
46.17
Bid
46.12
Ask
46.42
Low
46.11
High
46.19
Объем
2.127 K
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
0.13%
6-месячное изменение
-3.62%
Годовое изменение
-1.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%