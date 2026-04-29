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JCPB: JPMorgan Core Plus Bond ETF
Курс JCPB за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.11, а максимальная — 46.19.
Следите за динамикой JPMorgan Core Plus Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JCPB сегодня?
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) сегодня оценивается на уровне 46.12. Инструмент торгуется в пределах 46.11 - 46.19, вчерашнее закрытие составило 46.27, а торговый объем достиг 2127. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JCPB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Core Plus Bond ETF?
JPMorgan Core Plus Bond ETF в настоящее время оценивается в 46.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.56% и USD. Отслеживайте движения JCPB на графике в реальном времени.
Как купить акции JCPB?
Вы можете купить акции JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) по текущей цене 46.12. Ордера обычно размещаются около 46.12 или 46.42, тогда как 2127 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JCPB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JCPB?
Инвестирование в JPMorgan Core Plus Bond ETF предполагает учет годового диапазона 46.04 - 48.17 и текущей цены 46.12. Многие сравнивают 0.13% и -3.62% перед размещением ордеров на 46.12 или 46.42. Изучайте ежедневные изменения цены JCPB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Core Plus Bond ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) за последний год составила 48.17. Акции заметно колебались в пределах 46.04 - 48.17, сравнение с 46.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Core Plus Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Core Plus Bond ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) за год составила 46.04. Сравнение с текущими 46.12 и 46.04 - 48.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JCPB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JCPB?
В прошлом JPMorgan Core Plus Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.27 и -1.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.27
- Open
- 46.17
- Bid
- 46.12
- Ask
- 46.42
- Low
- 46.11
- High
- 46.19
- Объем
- 2.127 K
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.13%
- 6-месячное изменение
- -3.62%
- Годовое изменение
- -1.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%