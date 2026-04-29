报价部分
货币 / JCPB
回到股票

JCPB: JPMorgan Core Plus Bond ETF

46.16 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JCPB汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点46.15和高点46.22进行交易。

关注JPMorgan Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JCPB新闻

常见问题解答

JCPB股票今天的价格是多少？

JPMorgan Core Plus Bond ETF股票今天的定价为46.16。它在46.15 - 46.22范围内交易，昨天的收盘价为46.12，交易量达到1739。JCPB的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Core Plus Bond ETF目前的价值为46.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.47%和USD。实时查看图表以跟踪JCPB走势。

如何购买JCPB股票？

您可以以46.16的当前价格购买JPMorgan Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在46.16或46.46附近，而1739和-0.02%显示市场活动。立即关注JCPB的实时图表更新。

如何投资JCPB股票？

投资JPMorgan Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围46.04 - 48.17和当前价格46.16。许多人在以46.16或46.46下订单之前，会比较0.22%和。实时查看JCPB价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Core Plus Bond ETF的最高价格是48.17。在46.04 - 48.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Core Plus Bond ETF的绩效。

JPMorgan Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Core Plus Bond ETF（JCPB）的最低价格为46.04。将其与当前的46.16和46.04 - 48.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JCPB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JCPB股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.12和-1.47%中可见。

日范围
46.15 46.22
年范围
46.04 48.17
前一天收盘价
46.12
开盘价
46.17
卖价
46.16
买价
46.46
最低价
46.15
最高价
46.22
交易量
1.739 K
日变化
0.09%
月变化
0.22%
6个月变化
-3.53%
年变化
-1.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%