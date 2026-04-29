JCPB: JPMorgan Core Plus Bond ETF
今日JCPB汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点46.15和高点46.22进行交易。
关注JPMorgan Core Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
JCPB股票今天的价格是多少？
JPMorgan Core Plus Bond ETF股票今天的定价为46.16。它在46.15 - 46.22范围内交易，昨天的收盘价为46.12，交易量达到1739。JCPB的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan Core Plus Bond ETF股票是否支付股息？
JPMorgan Core Plus Bond ETF目前的价值为46.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.47%和USD。实时查看图表以跟踪JCPB走势。
如何购买JCPB股票？
您可以以46.16的当前价格购买JPMorgan Core Plus Bond ETF股票。订单通常设置在46.16或46.46附近，而1739和-0.02%显示市场活动。立即关注JCPB的实时图表更新。
如何投资JCPB股票？
投资JPMorgan Core Plus Bond ETF需要考虑年度范围46.04 - 48.17和当前价格46.16。许多人在以46.16或46.46下订单之前，会比较0.22%和。实时查看JCPB价格图表，了解每日变化。
JPMorgan Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan Core Plus Bond ETF的最高价格是48.17。在46.04 - 48.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Core Plus Bond ETF的绩效。
JPMorgan Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan Core Plus Bond ETF（JCPB）的最低价格为46.04。将其与当前的46.16和46.04 - 48.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JCPB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JCPB股票是什么时候拆分的？
JPMorgan Core Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.12和-1.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.12
- 开盘价
- 46.17
- 卖价
- 46.16
- 买价
- 46.46
- 最低价
- 46.15
- 最高价
- 46.22
- 交易量
- 1.739 K
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 0.22%
- 6个月变化
- -3.53%
- 年变化
- -1.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%