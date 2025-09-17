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JCE: Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest
Курс JCE за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.96, а максимальная — 17.12.
Следите за динамикой Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JCE сегодня?
Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest (JCE) сегодня оценивается на уровне 17.02. Инструмент торгуется в пределах 16.96 - 17.12, вчерашнее закрытие составило 16.92, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JCE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest?
Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 17.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.24% и USD. Отслеживайте движения JCE на графике в реальном времени.
Как купить акции JCE?
Вы можете купить акции Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest (JCE) по текущей цене 17.02. Ордера обычно размещаются около 17.02 или 17.32, тогда как 20 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JCE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JCE?
Инвестирование в Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 13.99 - 17.19 и текущей цены 17.02. Многие сравнивают 2.28% и 7.93% перед размещением ордеров на 17.02 или 17.32. Изучайте ежедневные изменения цены JCE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest?
Самая высокая цена Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest (JCE) за последний год составила 17.19. Акции заметно колебались в пределах 13.99 - 17.19, сравнение с 16.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest?
Самая низкая цена Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest (JCE) за год составила 13.99. Сравнение с текущими 17.02 и 13.99 - 17.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JCE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JCE?
В прошлом Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.92 и 9.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.92
- Open
- 17.07
- Bid
- 17.02
- Ask
- 17.32
- Low
- 16.96
- High
- 17.12
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- 2.28%
- 6-месячное изменение
- 7.93%
- Годовое изменение
- 9.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%