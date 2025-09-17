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JCE: Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest

17.10 USD 0.08 (0.47%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JCE汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点17.01和高点17.18进行交易。

关注Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H4
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  • W1
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JCE新闻

常见问题解答

JCE股票今天的价格是多少？

Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为17.10。它在17.01 - 17.18范围内交易，昨天的收盘价为17.02，交易量达到68。JCE的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？

Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest目前的价值为17.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.76%和USD。实时查看图表以跟踪JCE走势。

如何购买JCE股票？

您可以以17.10的当前价格购买Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在17.10或17.40附近，而68和-0.12%显示市场活动。立即关注JCE的实时图表更新。

如何投资JCE股票？

投资Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围13.99 - 17.19和当前价格17.10。许多人在以17.10或17.40下订单之前，会比较2.76%和。实时查看JCE价格图表，了解每日变化。

Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest的最高价格是17.19。在13.99 - 17.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest的绩效。

Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest（JCE）的最低价格为13.99。将其与当前的17.10和13.99 - 17.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JCE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JCE股票是什么时候拆分的？

Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.02和9.76%中可见。

日范围
17.01 17.18
年范围
13.99 17.19
前一天收盘价
17.02
开盘价
17.12
卖价
17.10
买价
17.40
最低价
17.01
最高价
17.18
交易量
68
日变化
0.47%
月变化
2.76%
6个月变化
8.43%
年变化
9.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%