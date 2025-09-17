JCE: Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest
今日JCE汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点17.01和高点17.18进行交易。
关注Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JCE股票今天的价格是多少？
Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为17.10。它在17.01 - 17.18范围内交易，昨天的收盘价为17.02，交易量达到68。JCE的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？
Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest目前的价值为17.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.76%和USD。实时查看图表以跟踪JCE走势。
如何购买JCE股票？
您可以以17.10的当前价格购买Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在17.10或17.40附近，而68和-0.12%显示市场活动。立即关注JCE的实时图表更新。
如何投资JCE股票？
投资Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围13.99 - 17.19和当前价格17.10。许多人在以17.10或17.40下订单之前，会比较2.76%和。实时查看JCE价格图表，了解每日变化。
Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest的最高价格是17.19。在13.99 - 17.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest的绩效。
Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest（JCE）的最低价格为13.99。将其与当前的17.10和13.99 - 17.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JCE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JCE股票是什么时候拆分的？
Nuveen Core Equity Alpha Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.02和9.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.02
- 开盘价
- 17.12
- 卖价
- 17.10
- 买价
- 17.40
- 最低价
- 17.01
- 最高价
- 17.18
- 交易量
- 68
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- 2.76%
- 6个月变化
- 8.43%
- 年变化
- 9.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%