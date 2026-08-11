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JBS: JBS N.V.
Курс JBS за сегодня изменился на -5.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.26, а максимальная — 14.05.
Следите за динамикой JBS N.V.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JBS сегодня?
JBS N.V. (JBS) сегодня оценивается на уровне 13.43. Инструмент торгуется в пределах 13.26 - 14.05, вчерашнее закрытие составило 14.24, а торговый объем достиг 10077. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JBS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JBS N.V.?
JBS N.V. в настоящее время оценивается в 13.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.96% и USD. Отслеживайте движения JBS на графике в реальном времени.
Как купить акции JBS?
Вы можете купить акции JBS N.V. (JBS) по текущей цене 13.43. Ордера обычно размещаются около 13.43 или 13.73, тогда как 10077 и -4.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JBS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JBS?
Инвестирование в JBS N.V. предполагает учет годового диапазона 11.49 - 18.65 и текущей цены 13.43. Многие сравнивают -3.45% и -19.58% перед размещением ордеров на 13.43 или 13.73. Изучайте ежедневные изменения цены JBS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JBS N.V.?
Самая высокая цена JBS N.V. (JBS) за последний год составила 18.65. Акции заметно колебались в пределах 11.49 - 18.65, сравнение с 14.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JBS N.V. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JBS N.V.?
Самая низкая цена JBS N.V. (JBS) за год составила 11.49. Сравнение с текущими 13.43 и 11.49 - 18.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JBS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JBS?
В прошлом JBS N.V. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.24 и -15.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.24
- Open
- 14.04
- Bid
- 13.43
- Ask
- 13.73
- Low
- 13.26
- High
- 14.05
- Объем
- 10.077 K
- Дневное изменение
- -5.69%
- Месячное изменение
- -3.45%
- 6-месячное изменение
- -19.58%
- Годовое изменение
- -15.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%