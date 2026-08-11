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JBS: JBS N.V.

13.43 USD 0.81 (5.69%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JBS за сегодня изменился на -5.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.26, а максимальная — 14.05.

Следите за динамикой JBS N.V.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JBS сегодня?

JBS N.V. (JBS) сегодня оценивается на уровне 13.43. Инструмент торгуется в пределах 13.26 - 14.05, вчерашнее закрытие составило 14.24, а торговый объем достиг 10077. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JBS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JBS N.V.?

JBS N.V. в настоящее время оценивается в 13.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.96% и USD. Отслеживайте движения JBS на графике в реальном времени.

Как купить акции JBS?

Вы можете купить акции JBS N.V. (JBS) по текущей цене 13.43. Ордера обычно размещаются около 13.43 или 13.73, тогда как 10077 и -4.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JBS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JBS?

Инвестирование в JBS N.V. предполагает учет годового диапазона 11.49 - 18.65 и текущей цены 13.43. Многие сравнивают -3.45% и -19.58% перед размещением ордеров на 13.43 или 13.73. Изучайте ежедневные изменения цены JBS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JBS N.V.?

Самая высокая цена JBS N.V. (JBS) за последний год составила 18.65. Акции заметно колебались в пределах 11.49 - 18.65, сравнение с 14.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JBS N.V. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JBS N.V.?

Самая низкая цена JBS N.V. (JBS) за год составила 11.49. Сравнение с текущими 13.43 и 11.49 - 18.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JBS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JBS?

В прошлом JBS N.V. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.24 и -15.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.26 14.05
Годовой диапазон
11.49 18.65
Предыдущее закрытие
14.24
Open
14.04
Bid
13.43
Ask
13.73
Low
13.26
High
14.05
Объем
10.077 K
Дневное изменение
-5.69%
Месячное изменение
-3.45%
6-месячное изменение
-19.58%
Годовое изменение
-15.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%