JBS股票今天的价格是多少？ JBS N.V.股票今天的定价为13.03。它在12.70 - 13.51范围内交易，昨天的收盘价为13.43，交易量达到14743。JBS的实时价格图表显示了这些更新。

JBS N.V.股票是否支付股息？ JBS N.V.目前的价值为13.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.46%和USD。实时查看图表以跟踪JBS走势。

如何购买JBS股票？ 您可以以13.03的当前价格购买JBS N.V.股票。订单通常设置在13.03或13.33附近，而14743和-1.14%显示市场活动。立即关注JBS的实时图表更新。

如何投资JBS股票？ 投资JBS N.V.需要考虑年度范围11.49 - 18.65和当前价格13.03。许多人在以13.03或13.33下订单之前，会比较-6.33%和。实时查看JBS价格图表，了解每日变化。

JBS N.V.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，JBS N.V.的最高价格是18.65。在11.49 - 18.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JBS N.V.的绩效。

JBS N.V.股票的最低价格是多少？ JBS N.V.（JBS）的最低价格为11.49。将其与当前的13.03和11.49 - 18.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。