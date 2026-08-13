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JBS: JBS N.V.

13.03 USD 0.40 (2.98%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JBS汇率已更改-2.98%。当日，交易品种以低点12.70和高点13.51进行交易。

关注JBS N.V.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

JBS股票今天的价格是多少？

JBS N.V.股票今天的定价为13.03。它在12.70 - 13.51范围内交易，昨天的收盘价为13.43，交易量达到14743。JBS的实时价格图表显示了这些更新。

JBS N.V.股票是否支付股息？

JBS N.V.目前的价值为13.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.46%和USD。实时查看图表以跟踪JBS走势。

如何购买JBS股票？

您可以以13.03的当前价格购买JBS N.V.股票。订单通常设置在13.03或13.33附近，而14743和-1.14%显示市场活动。立即关注JBS的实时图表更新。

如何投资JBS股票？

投资JBS N.V.需要考虑年度范围11.49 - 18.65和当前价格13.03。许多人在以13.03或13.33下订单之前，会比较-6.33%和。实时查看JBS价格图表，了解每日变化。

JBS N.V.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JBS N.V.的最高价格是18.65。在11.49 - 18.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JBS N.V.的绩效。

JBS N.V.股票的最低价格是多少？

JBS N.V.（JBS）的最低价格为11.49。将其与当前的13.03和11.49 - 18.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JBS股票是什么时候拆分的？

JBS N.V.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.43和-18.46%中可见。

日范围
12.70 13.51
年范围
11.49 18.65
前一天收盘价
13.43
开盘价
13.18
卖价
13.03
买价
13.33
最低价
12.70
最高价
13.51
交易量
14.743 K
日变化
-2.98%
月变化
-6.33%
6个月变化
-21.98%
年变化
-18.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%