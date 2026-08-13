JBS: JBS N.V.
今日JBS汇率已更改-2.98%。当日，交易品种以低点12.70和高点13.51进行交易。
关注JBS N.V.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JBS股票今天的价格是多少？
JBS N.V.股票今天的定价为13.03。它在12.70 - 13.51范围内交易，昨天的收盘价为13.43，交易量达到14743。JBS的实时价格图表显示了这些更新。
JBS N.V.股票是否支付股息？
JBS N.V.目前的价值为13.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.46%和USD。实时查看图表以跟踪JBS走势。
如何购买JBS股票？
您可以以13.03的当前价格购买JBS N.V.股票。订单通常设置在13.03或13.33附近，而14743和-1.14%显示市场活动。立即关注JBS的实时图表更新。
如何投资JBS股票？
投资JBS N.V.需要考虑年度范围11.49 - 18.65和当前价格13.03。许多人在以13.03或13.33下订单之前，会比较-6.33%和。实时查看JBS价格图表，了解每日变化。
JBS N.V.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JBS N.V.的最高价格是18.65。在11.49 - 18.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JBS N.V.的绩效。
JBS N.V.股票的最低价格是多少？
JBS N.V.（JBS）的最低价格为11.49。将其与当前的13.03和11.49 - 18.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JBS股票是什么时候拆分的？
JBS N.V.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.43和-18.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.43
- 开盘价
- 13.18
- 卖价
- 13.03
- 买价
- 13.33
- 最低价
- 12.70
- 最高价
- 13.51
- 交易量
- 14.743 K
- 日变化
- -2.98%
- 月变化
- -6.33%
- 6个月变化
- -21.98%
- 年变化
- -18.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%