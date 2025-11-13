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JBND: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF

52.59 USD 0.17 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JBND за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.59, а максимальная — 52.68.

Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JBND сегодня?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF (JBND) сегодня оценивается на уровне 52.59. Инструмент торгуется в пределах 52.59 - 52.68, вчерашнее закрытие составило 52.76, а торговый объем достиг 658. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JBND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF в настоящее время оценивается в 52.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.65% и USD. Отслеживайте движения JBND на графике в реальном времени.

Как купить акции JBND?

Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF (JBND) по текущей цене 52.59. Ордера обычно размещаются около 52.59 или 52.89, тогда как 658 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JBND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JBND?

Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF предполагает учет годового диапазона 52.43 - 54.99 и текущей цены 52.59. Многие сравнивают 0.04% и -3.69% перед размещением ордеров на 52.59 или 52.89. Изучайте ежедневные изменения цены JBND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF?

Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF (JBND) за последний год составила 54.99. Акции заметно колебались в пределах 52.43 - 54.99, сравнение с 52.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF?

Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF (JBND) за год составила 52.43. Сравнение с текущими 52.59 и 52.43 - 54.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JBND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JBND?

В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.76 и -3.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.59 52.68
Годовой диапазон
52.43 54.99
Предыдущее закрытие
52.76
Open
52.67
Bid
52.59
Ask
52.89
Low
52.59
High
52.68
Объем
658
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-3.69%
Годовое изменение
-3.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%