- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JBND: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF
Курс JBND за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.59, а максимальная — 52.68.
Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JBND
- JBND: Active Management Cannot Fix Structural Risk (NYSE:JBND)
- Not All ‘Safe’ Assets Are Safe: Rethinking Treasury ETFs In A High-Deficit World
- HYBI: High Yield Bond Fund With Options Overlay (NASDAQ:HYBI)
- My ETF Watchlist For 2026
- Balancing Income and Growth: 3 Bond ETFs to Own in 2026
- JBND: Simple, Well-Balanced Investment-Grade Bond ETF, 4.4% Dividend Yield (NYSE:JBND)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JBND сегодня?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF (JBND) сегодня оценивается на уровне 52.59. Инструмент торгуется в пределах 52.59 - 52.68, вчерашнее закрытие составило 52.76, а торговый объем достиг 658. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JBND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF в настоящее время оценивается в 52.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.65% и USD. Отслеживайте движения JBND на графике в реальном времени.
Как купить акции JBND?
Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF (JBND) по текущей цене 52.59. Ордера обычно размещаются около 52.59 или 52.89, тогда как 658 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JBND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JBND?
Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF предполагает учет годового диапазона 52.43 - 54.99 и текущей цены 52.59. Многие сравнивают 0.04% и -3.69% перед размещением ордеров на 52.59 или 52.89. Изучайте ежедневные изменения цены JBND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF?
Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF (JBND) за последний год составила 54.99. Акции заметно колебались в пределах 52.43 - 54.99, сравнение с 52.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF?
Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF (JBND) за год составила 52.43. Сравнение с текущими 52.59 и 52.43 - 54.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JBND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JBND?
В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.76 и -3.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.76
- Open
- 52.67
- Bid
- 52.59
- Ask
- 52.89
- Low
- 52.59
- High
- 52.68
- Объем
- 658
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -3.69%
- Годовое изменение
- -3.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%