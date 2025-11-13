JBND: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF
今日JBND汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点52.62和高点52.72进行交易。
关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
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常见问题解答
JBND股票今天的价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF股票今天的定价为52.64。它在52.62 - 52.72范围内交易，昨天的收盘价为52.59，交易量达到728。JBND的实时价格图表显示了这些更新。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF股票是否支付股息？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF目前的价值为52.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.55%和USD。实时查看图表以跟踪JBND走势。
如何购买JBND股票？
您可以以52.64的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF股票。订单通常设置在52.64或52.94附近，而728和-0.06%显示市场活动。立即关注JBND的实时图表更新。
如何投资JBND股票？
投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF需要考虑年度范围52.43 - 54.99和当前价格52.64。许多人在以52.64或52.94下订单之前，会比较0.13%和。实时查看JBND价格图表，了解每日变化。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF的最高价格是54.99。在52.43 - 54.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF的绩效。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF股票的最低价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF（JBND）的最低价格为52.43。将其与当前的52.64和52.43 - 54.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JBND股票是什么时候拆分的？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.59和-3.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.59
- 开盘价
- 52.67
- 卖价
- 52.64
- 买价
- 52.94
- 最低价
- 52.62
- 最高价
- 52.72
- 交易量
- 728
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.13%
- 6个月变化
- -3.60%
- 年变化
- -3.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%