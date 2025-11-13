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JBND: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF

52.64 USD 0.05 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JBND汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点52.62和高点52.72进行交易。

关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JBND新闻

常见问题解答

JBND股票今天的价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF股票今天的定价为52.64。它在52.62 - 52.72范围内交易，昨天的收盘价为52.59，交易量达到728。JBND的实时价格图表显示了这些更新。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF股票是否支付股息？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF目前的价值为52.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.55%和USD。实时查看图表以跟踪JBND走势。

如何购买JBND股票？

您可以以52.64的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF股票。订单通常设置在52.64或52.94附近，而728和-0.06%显示市场活动。立即关注JBND的实时图表更新。

如何投资JBND股票？

投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF需要考虑年度范围52.43 - 54.99和当前价格52.64。许多人在以52.64或52.94下订单之前，会比较0.13%和。实时查看JBND价格图表，了解每日变化。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF的最高价格是54.99。在52.43 - 54.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF的绩效。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF股票的最低价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF（JBND）的最低价格为52.43。将其与当前的52.64和52.43 - 54.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JBND股票是什么时候拆分的？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Active Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.59和-3.55%中可见。

日范围
52.62 52.72
年范围
52.43 54.99
前一天收盘价
52.59
开盘价
52.67
卖价
52.64
买价
52.94
最低价
52.62
最高价
52.72
交易量
728
日变化
0.10%
月变化
0.13%
6个月变化
-3.60%
年变化
-3.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%