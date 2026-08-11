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JAJL: Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

30.20 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JAJL за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.17, а максимальная — 30.22.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JAJL сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) сегодня оценивается на уровне 30.20. Инструмент торгуется в пределах 30.17 - 30.22, вчерашнее закрытие составило 30.21, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JAJL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul в настоящее время оценивается в 30.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.38% и USD. Отслеживайте движения JAJL на графике в реальном времени.

Как купить акции JAJL?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) по текущей цене 30.20. Ордера обычно размещаются около 30.20 или 30.50, тогда как 27 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JAJL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JAJL?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul предполагает учет годового диапазона 28.95 - 30.22 и текущей цены 30.20. Многие сравнивают 0.40% и 3.42% перед размещением ордеров на 30.20 или 30.50. Изучайте ежедневные изменения цены JAJL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) за последний год составила 30.22. Акции заметно колебались в пределах 28.95 - 30.22, сравнение с 30.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) за год составила 28.95. Сравнение с текущими 30.20 и 28.95 - 30.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JAJL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JAJL?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.21 и 3.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.17 30.22
Годовой диапазон
28.95 30.22
Предыдущее закрытие
30.21
Open
30.22
Bid
30.20
Ask
30.50
Low
30.17
High
30.22
Объем
27
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
3.42%
Годовое изменение
3.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%