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JAJL: Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul
Курс JAJL за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.17, а максимальная — 30.22.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JAJL сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) сегодня оценивается на уровне 30.20. Инструмент торгуется в пределах 30.17 - 30.22, вчерашнее закрытие составило 30.21, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JAJL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul в настоящее время оценивается в 30.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.38% и USD. Отслеживайте движения JAJL на графике в реальном времени.
Как купить акции JAJL?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) по текущей цене 30.20. Ордера обычно размещаются около 30.20 или 30.50, тогда как 27 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JAJL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JAJL?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul предполагает учет годового диапазона 28.95 - 30.22 и текущей цены 30.20. Многие сравнивают 0.40% и 3.42% перед размещением ордеров на 30.20 или 30.50. Изучайте ежедневные изменения цены JAJL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) за последний год составила 30.22. Акции заметно колебались в пределах 28.95 - 30.22, сравнение с 30.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) за год составила 28.95. Сравнение с текущими 30.20 и 28.95 - 30.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JAJL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JAJL?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.21 и 3.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.21
- Open
- 30.22
- Bid
- 30.20
- Ask
- 30.50
- Low
- 30.17
- High
- 30.22
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 3.42%
- Годовое изменение
- 3.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%