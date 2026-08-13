报价部分
货币 / JAJL
回到股票

JAJL: Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

30.20 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JAJL汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点30.16和高点30.22进行交易。

关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JAJL股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul股票今天的定价为30.20。它在30.16 - 30.22范围内交易，昨天的收盘价为30.20，交易量达到44。JAJL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul股票是否支付股息？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul目前的价值为30.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.38%和USD。实时查看图表以跟踪JAJL走势。

如何购买JAJL股票？

您可以以30.20的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul股票。订单通常设置在30.20或30.50附近，而44和0.03%显示市场活动。立即关注JAJL的实时图表更新。

如何投资JAJL股票？

投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul需要考虑年度范围28.95 - 30.22和当前价格30.20。许多人在以30.20或30.50下订单之前，会比较0.40%和。实时查看JAJL价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul的最高价格是30.22。在28.95 - 30.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul的绩效。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul（JAJL）的最低价格为28.95。将其与当前的30.20和28.95 - 30.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JAJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JAJL股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.20和3.38%中可见。

日范围
30.16 30.22
年范围
28.95 30.22
前一天收盘价
30.20
开盘价
30.19
卖价
30.20
买价
30.50
最低价
30.16
最高价
30.22
交易量
44
日变化
0.00%
月变化
0.40%
6个月变化
3.42%
年变化
3.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%