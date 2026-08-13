JAJL: Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul
今日JAJL汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点30.16和高点30.22进行交易。
关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JAJL股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul股票今天的定价为30.20。它在30.16 - 30.22范围内交易，昨天的收盘价为30.20，交易量达到44。JAJL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul股票是否支付股息？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul目前的价值为30.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.38%和USD。实时查看图表以跟踪JAJL走势。
如何购买JAJL股票？
您可以以30.20的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul股票。订单通常设置在30.20或30.50附近，而44和0.03%显示市场活动。立即关注JAJL的实时图表更新。
如何投资JAJL股票？
投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul需要考虑年度范围28.95 - 30.22和当前价格30.20。许多人在以30.20或30.50下订单之前，会比较0.40%和。实时查看JAJL价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul的最高价格是30.22。在28.95 - 30.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul的绩效。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul（JAJL）的最低价格为28.95。将其与当前的30.20和28.95 - 30.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JAJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JAJL股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.20和3.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.20
- 开盘价
- 30.19
- 卖价
- 30.20
- 买价
- 30.50
- 最低价
- 30.16
- 最高价
- 30.22
- 交易量
- 44
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.40%
- 6个月变化
- 3.42%
- 年变化
- 3.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%