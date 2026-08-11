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JAGU: Jaguar Uranium Corp Class A
Курс JAGU за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.65, а максимальная — 1.74.
Следите за динамикой Jaguar Uranium Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JAGU сегодня?
Jaguar Uranium Corp Class A (JAGU) сегодня оценивается на уровне 1.66. Инструмент торгуется в пределах 1.65 - 1.74, вчерашнее закрытие составило 1.70, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JAGU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Jaguar Uranium Corp Class A?
Jaguar Uranium Corp Class A в настоящее время оценивается в 1.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -69.82% и USD. Отслеживайте движения JAGU на графике в реальном времени.
Как купить акции JAGU?
Вы можете купить акции Jaguar Uranium Corp Class A (JAGU) по текущей цене 1.66. Ордера обычно размещаются около 1.66 или 1.96, тогда как 51 и -2.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JAGU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JAGU?
Инвестирование в Jaguar Uranium Corp Class A предполагает учет годового диапазона 1.41 - 5.50 и текущей цены 1.66. Многие сравнивают 3.11% и -29.06% перед размещением ордеров на 1.66 или 1.96. Изучайте ежедневные изменения цены JAGU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Jaguar Uranium Corp Class A?
Самая высокая цена Jaguar Uranium Corp Class A (JAGU) за последний год составила 5.50. Акции заметно колебались в пределах 1.41 - 5.50, сравнение с 1.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Jaguar Uranium Corp Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Jaguar Uranium Corp Class A?
Самая низкая цена Jaguar Uranium Corp Class A (JAGU) за год составила 1.41. Сравнение с текущими 1.66 и 1.41 - 5.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JAGU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JAGU?
В прошлом Jaguar Uranium Corp Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.70 и -69.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.70
- Open
- 1.70
- Bid
- 1.66
- Ask
- 1.96
- Low
- 1.65
- High
- 1.74
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- -2.35%
- Месячное изменение
- 3.11%
- 6-месячное изменение
- -29.06%
- Годовое изменение
- -69.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%