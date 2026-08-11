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JAGU: Jaguar Uranium Corp Class A

1.66 USD 0.04 (2.35%)
Сектор: Энергетика Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JAGU за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.65, а максимальная — 1.74.

Следите за динамикой Jaguar Uranium Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JAGU сегодня?

Jaguar Uranium Corp Class A (JAGU) сегодня оценивается на уровне 1.66. Инструмент торгуется в пределах 1.65 - 1.74, вчерашнее закрытие составило 1.70, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JAGU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Jaguar Uranium Corp Class A?

Jaguar Uranium Corp Class A в настоящее время оценивается в 1.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -69.82% и USD. Отслеживайте движения JAGU на графике в реальном времени.

Как купить акции JAGU?

Вы можете купить акции Jaguar Uranium Corp Class A (JAGU) по текущей цене 1.66. Ордера обычно размещаются около 1.66 или 1.96, тогда как 51 и -2.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JAGU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JAGU?

Инвестирование в Jaguar Uranium Corp Class A предполагает учет годового диапазона 1.41 - 5.50 и текущей цены 1.66. Многие сравнивают 3.11% и -29.06% перед размещением ордеров на 1.66 или 1.96. Изучайте ежедневные изменения цены JAGU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Jaguar Uranium Corp Class A?

Самая высокая цена Jaguar Uranium Corp Class A (JAGU) за последний год составила 5.50. Акции заметно колебались в пределах 1.41 - 5.50, сравнение с 1.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Jaguar Uranium Corp Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Jaguar Uranium Corp Class A?

Самая низкая цена Jaguar Uranium Corp Class A (JAGU) за год составила 1.41. Сравнение с текущими 1.66 и 1.41 - 5.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JAGU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JAGU?

В прошлом Jaguar Uranium Corp Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.70 и -69.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.65 1.74
Годовой диапазон
1.41 5.50
Предыдущее закрытие
1.70
Open
1.70
Bid
1.66
Ask
1.96
Low
1.65
High
1.74
Объем
51
Дневное изменение
-2.35%
Месячное изменение
3.11%
6-месячное изменение
-29.06%
Годовое изменение
-69.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%