JAGU: Jaguar Uranium Corp Class A
今日JAGU汇率已更改1.20%。当日，交易品种以低点1.65和高点1.78进行交易。
关注Jaguar Uranium Corp Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JAGU股票今天的价格是多少？
Jaguar Uranium Corp Class A股票今天的定价为1.68。它在1.65 - 1.78范围内交易，昨天的收盘价为1.66，交易量达到78。JAGU的实时价格图表显示了这些更新。
Jaguar Uranium Corp Class A股票是否支付股息？
Jaguar Uranium Corp Class A目前的价值为1.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.45%和USD。实时查看图表以跟踪JAGU走势。
如何购买JAGU股票？
您可以以1.68的当前价格购买Jaguar Uranium Corp Class A股票。订单通常设置在1.68或1.98附近，而78和-5.62%显示市场活动。立即关注JAGU的实时图表更新。
如何投资JAGU股票？
投资Jaguar Uranium Corp Class A需要考虑年度范围1.41 - 5.50和当前价格1.68。许多人在以1.68或1.98下订单之前，会比较4.35%和。实时查看JAGU价格图表，了解每日变化。
Jaguar Uranium Corp Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Jaguar Uranium Corp Class A的最高价格是5.50。在1.41 - 5.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Jaguar Uranium Corp Class A的绩效。
Jaguar Uranium Corp Class A股票的最低价格是多少？
Jaguar Uranium Corp Class A（JAGU）的最低价格为1.41。将其与当前的1.68和1.41 - 5.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JAGU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JAGU股票是什么时候拆分的？
Jaguar Uranium Corp Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.66和-69.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.66
- 开盘价
- 1.78
- 卖价
- 1.68
- 买价
- 1.98
- 最低价
- 1.65
- 最高价
- 1.78
- 交易量
- 78
- 日变化
- 1.20%
- 月变化
- 4.35%
- 6个月变化
- -28.21%
- 年变化
- -69.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%