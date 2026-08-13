报价部分
货币 / JAGU
回到股票

JAGU: Jaguar Uranium Corp Class A

1.68 USD 0.02 (1.20%)
版块: 能源 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JAGU汇率已更改1.20%。当日，交易品种以低点1.65和高点1.78进行交易。

关注Jaguar Uranium Corp Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JAGU股票今天的价格是多少？

Jaguar Uranium Corp Class A股票今天的定价为1.68。它在1.65 - 1.78范围内交易，昨天的收盘价为1.66，交易量达到78。JAGU的实时价格图表显示了这些更新。

Jaguar Uranium Corp Class A股票是否支付股息？

Jaguar Uranium Corp Class A目前的价值为1.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.45%和USD。实时查看图表以跟踪JAGU走势。

如何购买JAGU股票？

您可以以1.68的当前价格购买Jaguar Uranium Corp Class A股票。订单通常设置在1.68或1.98附近，而78和-5.62%显示市场活动。立即关注JAGU的实时图表更新。

如何投资JAGU股票？

投资Jaguar Uranium Corp Class A需要考虑年度范围1.41 - 5.50和当前价格1.68。许多人在以1.68或1.98下订单之前，会比较4.35%和。实时查看JAGU价格图表，了解每日变化。

Jaguar Uranium Corp Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Jaguar Uranium Corp Class A的最高价格是5.50。在1.41 - 5.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Jaguar Uranium Corp Class A的绩效。

Jaguar Uranium Corp Class A股票的最低价格是多少？

Jaguar Uranium Corp Class A（JAGU）的最低价格为1.41。将其与当前的1.68和1.41 - 5.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JAGU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JAGU股票是什么时候拆分的？

Jaguar Uranium Corp Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.66和-69.45%中可见。

日范围
1.65 1.78
年范围
1.41 5.50
前一天收盘价
1.66
开盘价
1.78
卖价
1.68
买价
1.98
最低价
1.65
最高价
1.78
交易量
78
日变化
1.20%
月变化
4.35%
6个月变化
-28.21%
年变化
-69.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%