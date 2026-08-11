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JA
Курс JA за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.10, а максимальная — 50.13.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JA сегодня?
(JA) сегодня оценивается на уровне 50.12. Инструмент торгуется в пределах 50.10 - 50.13, вчерашнее закрытие составило 50.08, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 50.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.12% и USD. Отслеживайте движения JA на графике в реальном времени.
Как купить акции JA?
Вы можете купить акции (JA) по текущей цене 50.12. Ордера обычно размещаются около 50.12 или 50.42, тогда как 7 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JA?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 49.88 - 50.25 и текущей цены 50.12. Многие сравнивают 0.10% и 0.03% перед размещением ордеров на 50.12 или 50.42. Изучайте ежедневные изменения цены JA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (JA) за последний год составила 50.25. Акции заметно колебались в пределах 49.88 - 50.25, сравнение с 50.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (JA) за год составила 49.88. Сравнение с текущими 50.12 и 49.88 - 50.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JA?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.08 и 0.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.08
- Open
- 50.13
- Bid
- 50.12
- Ask
- 50.42
- Low
- 50.10
- High
- 50.13
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 0.03%
- Годовое изменение
- 0.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%