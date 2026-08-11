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JA

50.12 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JA за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.10, а максимальная — 50.13.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JA сегодня?

(JA) сегодня оценивается на уровне 50.12. Инструмент торгуется в пределах 50.10 - 50.13, вчерашнее закрытие составило 50.08, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 50.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.12% и USD. Отслеживайте движения JA на графике в реальном времени.

Как купить акции JA?

Вы можете купить акции (JA) по текущей цене 50.12. Ордера обычно размещаются около 50.12 или 50.42, тогда как 7 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JA?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 49.88 - 50.25 и текущей цены 50.12. Многие сравнивают 0.10% и 0.03% перед размещением ордеров на 50.12 или 50.42. Изучайте ежедневные изменения цены JA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (JA) за последний год составила 50.25. Акции заметно колебались в пределах 49.88 - 50.25, сравнение с 50.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (JA) за год составила 49.88. Сравнение с текущими 50.12 и 49.88 - 50.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JA?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.08 и 0.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.10 50.13
Годовой диапазон
49.88 50.25
Предыдущее закрытие
50.08
Open
50.13
Bid
50.12
Ask
50.42
Low
50.10
High
50.13
Объем
7
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
0.03%
Годовое изменение
0.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%