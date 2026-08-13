JA
今日JA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.12和高点50.15进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JA股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为50.12。它在50.12 - 50.15范围内交易，昨天的收盘价为50.12，交易量达到14。JA的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为50.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.12%和USD。实时查看图表以跟踪JA走势。
如何购买JA股票？
您可以以50.12的当前价格购买股票。订单通常设置在50.12或50.42附近，而14和-0.02%显示市场活动。立即关注JA的实时图表更新。
如何投资JA股票？
投资需要考虑年度范围49.88 - 50.25和当前价格50.12。许多人在以50.12或50.42下订单之前，会比较0.10%和。实时查看JA价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是50.25。在49.88 - 50.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（JA）的最低价格为49.88。将其与当前的50.12和49.88 - 50.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JA股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.12和0.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.12
- 开盘价
- 50.13
- 卖价
- 50.12
- 买价
- 50.42
- 最低价
- 50.12
- 最高价
- 50.15
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.10%
- 6个月变化
- 0.03%
- 年变化
- 0.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%