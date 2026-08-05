- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IYY: iShares Dow Jones U.S. ETF
Курс IYY за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 188.24, а максимальная — 188.73.
Следите за динамикой iShares Dow Jones U.S. ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IYY
- The Yardstick That Ate The Market - Part 1
- Cumberland's Monday Memo
- Two Market Signals, One Story
- Markets Edge Lower After Robust Movement Last Week
- Will The Bond Market Verify The Stock Market's Revived Optimism?
- CIO Weekly: Earnings Growth Moves Beyond The U.S.
- Monthly Macro Monitor: Status Quo
- Small Cap Income ETF And Case For Screening Small Caps By Dividend And Balance Sheet
- AI Narrative Risk: The Hyperscaler Story Changes Again
- Crestmont P/E And Market Valuation: July 2026
- Global Outlook Marred By Further Slide In Emerging Market Business Confidence
- U.S. Government Borrows $800B In 3 Months
- Weekly Commentary: Bessent's Gambit
- Household Survey Shows 1.8M Jobs Lost In 2026 So Far
- The Big Four Recession Indicators: Employment
- Employment Report: 23K Jobs Shed In July, Worse Than Expected
- Caution Ahead: Average 3-Month Jobs Prints At Just 20,000 And The JPY Needed A Bailout
- July Jobs Report: Payrolls Turn Negative As The Labor Force Keeps Shrinking (SPX)
- Surprise U.S. Job Weakness Casts Serious Doubt On Fed Rate Hikes
- Why The Weak July Jobs Report Gives Bulls A New Reason To Cheer
- Credit Says The Capital Goods Recession Story Doesn’t Hold Up
- August Perspective
- Underlying Inflation Gauges: Trimming Noise Or Trimming Signal?
- U.S. Service Sector Remains Robust, But Hiring Weakness Persists
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IYY сегодня?
iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) сегодня оценивается на уровне 188.41. Инструмент торгуется в пределах 188.24 - 188.73, вчерашнее закрытие составило 188.55, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Dow Jones U.S. ETF?
iShares Dow Jones U.S. ETF в настоящее время оценивается в 188.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.27% и USD. Отслеживайте движения IYY на графике в реальном времени.
Как купить акции IYY?
Вы можете купить акции iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) по текущей цене 188.41. Ордера обычно размещаются около 188.41 или 188.71, тогда как 54 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IYY?
Инвестирование в iShares Dow Jones U.S. ETF предполагает учет годового диапазона 153.31 - 189.04 и текущей цены 188.41. Многие сравнивают 2.95% и 14.19% перед размещением ордеров на 188.41 или 188.71. Изучайте ежедневные изменения цены IYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Dow Jones U.S. ETF?
Самая высокая цена iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) за последний год составила 189.04. Акции заметно колебались в пределах 153.31 - 189.04, сравнение с 188.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Dow Jones U.S. ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Dow Jones U.S. ETF?
Самая низкая цена iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) за год составила 153.31. Сравнение с текущими 188.41 и 153.31 - 189.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IYY?
В прошлом iShares Dow Jones U.S. ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 188.55 и 21.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 188.55
- Open
- 188.34
- Bid
- 188.41
- Ask
- 188.71
- Low
- 188.24
- High
- 188.73
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 2.95%
- 6-месячное изменение
- 14.19%
- Годовое изменение
- 21.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%