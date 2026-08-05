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IYY: iShares Dow Jones U.S. ETF

188.41 USD 0.14 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IYY за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 188.24, а максимальная — 188.73.

Следите за динамикой iShares Dow Jones U.S. ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IYY сегодня?

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) сегодня оценивается на уровне 188.41. Инструмент торгуется в пределах 188.24 - 188.73, вчерашнее закрытие составило 188.55, а торговый объем достиг 54. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Dow Jones U.S. ETF?

iShares Dow Jones U.S. ETF в настоящее время оценивается в 188.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.27% и USD. Отслеживайте движения IYY на графике в реальном времени.

Как купить акции IYY?

Вы можете купить акции iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) по текущей цене 188.41. Ордера обычно размещаются около 188.41 или 188.71, тогда как 54 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IYY?

Инвестирование в iShares Dow Jones U.S. ETF предполагает учет годового диапазона 153.31 - 189.04 и текущей цены 188.41. Многие сравнивают 2.95% и 14.19% перед размещением ордеров на 188.41 или 188.71. Изучайте ежедневные изменения цены IYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Dow Jones U.S. ETF?

Самая высокая цена iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) за последний год составила 189.04. Акции заметно колебались в пределах 153.31 - 189.04, сравнение с 188.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Dow Jones U.S. ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Dow Jones U.S. ETF?

Самая низкая цена iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) за год составила 153.31. Сравнение с текущими 188.41 и 153.31 - 189.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IYY?

В прошлом iShares Dow Jones U.S. ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 188.55 и 21.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
188.24 188.73
Годовой диапазон
153.31 189.04
Предыдущее закрытие
188.55
Open
188.34
Bid
188.41
Ask
188.71
Low
188.24
High
188.73
Объем
54
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
2.95%
6-месячное изменение
14.19%
Годовое изменение
21.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%