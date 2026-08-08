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IYY: iShares 道琼斯美股 ETF

187.79 USD 0.62 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IYY汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点187.71和高点188.68进行交易。

关注iShares 道琼斯美股 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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IYY新闻

常见问题解答

IYY股票今天的价格是多少？

iShares 道琼斯美股 ETF股票今天的定价为187.79。它在187.71 - 188.68范围内交易，昨天的收盘价为188.41，交易量达到45。IYY的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 道琼斯美股 ETF股票是否支付股息？

iShares 道琼斯美股 ETF目前的价值为187.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.87%和USD。实时查看图表以跟踪IYY走势。

如何购买IYY股票？

您可以以187.79的当前价格购买iShares 道琼斯美股 ETF股票。订单通常设置在187.79或188.09附近，而45和-0.47%显示市场活动。立即关注IYY的实时图表更新。

如何投资IYY股票？

投资iShares 道琼斯美股 ETF需要考虑年度范围153.31 - 189.04和当前价格187.79。许多人在以187.79或188.09下订单之前，会比较2.61%和。实时查看IYY价格图表，了解每日变化。

iShares 道琼斯美股 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 道琼斯美股 ETF的最高价格是189.04。在153.31 - 189.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 道琼斯美股 ETF的绩效。

iShares 道琼斯美股 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 道琼斯美股 ETF（IYY）的最低价格为153.31。将其与当前的187.79和153.31 - 189.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IYY股票是什么时候拆分的？

iShares 道琼斯美股 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、188.41和20.87%中可见。

日范围
187.71 188.68
年范围
153.31 189.04
前一天收盘价
188.41
开盘价
188.68
卖价
187.79
买价
188.09
最低价
187.71
最高价
188.68
交易量
45
日变化
-0.33%
月变化
2.61%
6个月变化
13.81%
年变化
20.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%