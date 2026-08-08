IYY: iShares 道琼斯美股 ETF
今日IYY汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点187.71和高点188.68进行交易。
关注iShares 道琼斯美股 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYY新闻
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- Markets Edge Lower After Robust Movement Last Week
- Will The Bond Market Verify The Stock Market's Revived Optimism?
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- Monthly Macro Monitor: Status Quo
- Small Cap Income ETF And Case For Screening Small Caps By Dividend And Balance Sheet
- AI Narrative Risk: The Hyperscaler Story Changes Again
- Crestmont P/E And Market Valuation: July 2026
- Global Outlook Marred By Further Slide In Emerging Market Business Confidence
- U.S. Government Borrows $800B In 3 Months
- Weekly Commentary: Bessent's Gambit
- Household Survey Shows 1.8M Jobs Lost In 2026 So Far
- The Big Four Recession Indicators: Employment
- Employment Report: 23K Jobs Shed In July, Worse Than Expected
常见问题解答
IYY股票今天的价格是多少？
iShares 道琼斯美股 ETF股票今天的定价为187.79。它在187.71 - 188.68范围内交易，昨天的收盘价为188.41，交易量达到45。IYY的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 道琼斯美股 ETF股票是否支付股息？
iShares 道琼斯美股 ETF目前的价值为187.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.87%和USD。实时查看图表以跟踪IYY走势。
如何购买IYY股票？
您可以以187.79的当前价格购买iShares 道琼斯美股 ETF股票。订单通常设置在187.79或188.09附近，而45和-0.47%显示市场活动。立即关注IYY的实时图表更新。
如何投资IYY股票？
投资iShares 道琼斯美股 ETF需要考虑年度范围153.31 - 189.04和当前价格187.79。许多人在以187.79或188.09下订单之前，会比较2.61%和。实时查看IYY价格图表，了解每日变化。
iShares 道琼斯美股 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 道琼斯美股 ETF的最高价格是189.04。在153.31 - 189.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 道琼斯美股 ETF的绩效。
iShares 道琼斯美股 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 道琼斯美股 ETF（IYY）的最低价格为153.31。将其与当前的187.79和153.31 - 189.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IYY股票是什么时候拆分的？
iShares 道琼斯美股 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、188.41和20.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 188.41
- 开盘价
- 188.68
- 卖价
- 187.79
- 买价
- 188.09
- 最低价
- 187.71
- 最高价
- 188.68
- 交易量
- 45
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 2.61%
- 6个月变化
- 13.81%
- 年变化
- 20.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%