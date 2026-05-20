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IYC: iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

103.96 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IYC за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.17, а максимальная — 103.99.

Следите за динамикой iShares U.S. Consumer Discretionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IYC сегодня?

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) сегодня оценивается на уровне 103.96. Инструмент торгуется в пределах 103.17 - 103.99, вчерашнее закрытие составило 103.95, а торговый объем достиг 203. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Consumer Discretionary ETF?

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF в настоящее время оценивается в 103.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.64% и USD. Отслеживайте движения IYC на графике в реальном времени.

Как купить акции IYC?

Вы можете купить акции iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) по текущей цене 103.96. Ордера обычно размещаются около 103.96 или 104.26, тогда как 203 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IYC?

Инвестирование в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF предполагает учет годового диапазона 94.01 - 107.36 и текущей цены 103.96. Многие сравнивают 0.93% и 2.66% перед размещением ордеров на 103.96 или 104.26. Изучайте ежедневные изменения цены IYC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Consumer Discretionary ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) за последний год составила 107.36. Акции заметно колебались в пределах 94.01 - 107.36, сравнение с 103.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Consumer Discretionary ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Consumer Discretionary ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) за год составила 94.01. Сравнение с текущими 103.96 и 94.01 - 107.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IYC?

В прошлом iShares U.S. Consumer Discretionary ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 103.95 и 1.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
103.17 103.99
Годовой диапазон
94.01 107.36
Предыдущее закрытие
103.95
Open
103.66
Bid
103.96
Ask
104.26
Low
103.17
High
103.99
Объем
203
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
0.93%
6-месячное изменение
2.66%
Годовое изменение
1.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%