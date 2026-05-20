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IYC: iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
Курс IYC за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.17, а максимальная — 103.99.
Следите за динамикой iShares U.S. Consumer Discretionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IYC сегодня?
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) сегодня оценивается на уровне 103.96. Инструмент торгуется в пределах 103.17 - 103.99, вчерашнее закрытие составило 103.95, а торговый объем достиг 203. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Consumer Discretionary ETF?
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF в настоящее время оценивается в 103.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.64% и USD. Отслеживайте движения IYC на графике в реальном времени.
Как купить акции IYC?
Вы можете купить акции iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) по текущей цене 103.96. Ордера обычно размещаются около 103.96 или 104.26, тогда как 203 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IYC?
Инвестирование в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF предполагает учет годового диапазона 94.01 - 107.36 и текущей цены 103.96. Многие сравнивают 0.93% и 2.66% перед размещением ордеров на 103.96 или 104.26. Изучайте ежедневные изменения цены IYC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Consumer Discretionary ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) за последний год составила 107.36. Акции заметно колебались в пределах 94.01 - 107.36, сравнение с 103.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Consumer Discretionary ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Consumer Discretionary ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) за год составила 94.01. Сравнение с текущими 103.96 и 94.01 - 107.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IYC?
В прошлом iShares U.S. Consumer Discretionary ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 103.95 и 1.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 103.95
- Open
- 103.66
- Bid
- 103.96
- Ask
- 104.26
- Low
- 103.17
- High
- 103.99
- Объем
- 203
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 0.93%
- 6-месячное изменение
- 2.66%
- Годовое изменение
- 1.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%