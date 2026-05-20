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IYC: iShares 美国消费服务 ETF

103.58 USD 0.38 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IYC汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点103.50和高点104.11进行交易。

关注iShares 美国消费服务 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

IYC新闻

常见问题解答

IYC股票今天的价格是多少？

iShares 美国消费服务 ETF股票今天的定价为103.58。它在103.50 - 104.11范围内交易，昨天的收盘价为103.96，交易量达到184。IYC的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 美国消费服务 ETF股票是否支付股息？

iShares 美国消费服务 ETF目前的价值为103.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.27%和USD。实时查看图表以跟踪IYC走势。

如何购买IYC股票？

您可以以103.58的当前价格购买iShares 美国消费服务 ETF股票。订单通常设置在103.58或103.88附近，而184和-0.13%显示市场活动。立即关注IYC的实时图表更新。

如何投资IYC股票？

投资iShares 美国消费服务 ETF需要考虑年度范围94.01 - 107.36和当前价格103.58。许多人在以103.58或103.88下订单之前，会比较0.56%和。实时查看IYC价格图表，了解每日变化。

iShares 美国消费服务 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 美国消费服务 ETF的最高价格是107.36。在94.01 - 107.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 美国消费服务 ETF的绩效。

iShares 美国消费服务 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 美国消费服务 ETF（IYC）的最低价格为94.01。将其与当前的103.58和94.01 - 107.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IYC股票是什么时候拆分的？

iShares 美国消费服务 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、103.96和1.27%中可见。

日范围
103.50 104.11
年范围
94.01 107.36
前一天收盘价
103.96
开盘价
103.72
卖价
103.58
买价
103.88
最低价
103.50
最高价
104.11
交易量
184
日变化
-0.37%
月变化
0.56%
6个月变化
2.28%
年变化
1.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%